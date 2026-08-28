El cobre cierra agosto con el mejor precio promedio de la historia y le da un respiro a las arcas fiscales

El cobre promedia más de US$ 6 por libra en el año.

El alza del cobre se ha transformado en un verdadero bálsamo para las alicaídas arcas fiscales y es la mejor noticia para la economía este viernes, especialmente luego del preocupante dato del desempleo.

El metal cerró este viernes en US$ 6,59 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (BML), lo que representa un aumento de 0,31% respecto al valor de ayer, cerrando agosto con un promedio mensual de US$ 6,51 la libra, el más alto que registra la serie diaria de Cochilco.

El promedio del año llega a US$ 6,031 la libra, lo que a su vez implica un salto de 39,92% por sobre el mismo período de 2025 y también un máximo histórico en términos nominales.

Chile es el principal productor mundial de cobre y el metal es el mayor producto de exportación del país, de modo que el precio internacional se traspasa de forma directa a los ingresos fiscales, tanto por la vía de Codelco como por los impuestos a la gran minería privada.

Las cifras confirman un año excepcional. El cierre de este viernes es el tercer valor más alto de la serie diaria desde 2005 y solo queda por debajo del récord de US$ 6,74 la libra alcanzado el 17 de agosto y del registro de US$ 6,60 del 14 de agosto.

Cátodos de cobre ©Claudio Pérez

En lo que va de 2026 el cobre acumula un alza de 16,24% respecto del cierre de 2025 (US$ 5,67 la libra) y de 50,12% frente al nivel de fines de agosto del año pasado (US$ 4,39 la libra).

La comparación con los ciclos anteriores dimensiona el salto. El promedio anual de 2026 supera con holgura los máximos previos de la serie: US$ 4,51 en 2025, US$ 4,23 en 2021 y US$ 4,15 en 2024. Además, las once ruedas en que el metal ha superado los US$ 6,50 la libra desde 2005 se concentran todas en agosto de este año.

Escasez física en Londres

El soporte de la semana volvió a provenir del mercado físico. De acuerdo con el reporte semanal de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, el cobre disponible para entrega en los almacenes de la BML cayó a 107.050 toneladas el jueves, desde 166.775 toneladas una semana antes, por nuevas cancelaciones de warrant, es decir, metal reservado para retiro.

Los inventarios visibles globales bajaron 15.706 toneladas en la semana (-1,6%) y totalizaron 987.929 toneladas. Shanghái explicó la mayor parte de la caída, con una baja de 19,1% hasta 72.428 toneladas, mientras Londres perdió 5.975 toneladas y quedó en 234.275.

En sentido contrario, COMEX sumó 7.389 toneladas y llegó a 681.226, con lo que concentra cerca de 69% del stock visible y acumula un alza anual de 496,9%.

Chile es e mayor exportador de cobre del mundo. ©Claudio Pérez

Ese desbalance se refleja en el diferencial entre plazas. Al cierre semanal, el precio a tres meses fue de US$ 6,62 la libra en COMEX y de US$ 6,46 en Londres, una brecha en torno a US$ 0,16 por libra. Según Cochilco, la persistencia de esa prima sigue favoreciendo el traslado de metal hacia Estados Unidos.

La ronda comercial entre Chile y Estados Unidos no modificó el tratamiento general del cobre chileno, aunque continúa pendiente una definición específica sobre eventuales aranceles al cobre refinado.

Los contrapesos

El reporte también identifica factores que limitan nuevas alzas. Los altos precios mantuvieron cautelosas las compras físicas en China, donde la prima de Yangshan se ubicó cerca de US$ 85 por tonelada al inicio de la semana.

En paralelo, Beijing abrió la recepción de proyectos para un instrumento de financiamiento por 800.000 millones de yuanes y su banco central inyectó liquidez, medidas que apuntan a mejorar las perspectivas de infraestructura y manufactura, pero cuyo efecto sobre el consumo de cobre sería gradual, según Cochilco.

Siguen bajando los inventarios de cobre ©Claudio Pérez

Por el lado de la oferta, Zijin Mining estimó que Kamoa-Kakula, en la República Democrática del Congo, podría restar hasta 57.000 toneladas a su producción atribuible de 2026, mientras Las Bambas, en Perú, reanudó operaciones y eliminó una interrupción inmediata.

El factor financiero apunta en contra. En el simposio anual de bancos centrales en Jackson Hole, Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, reiteró que la inflación sigue sobre la meta de 2% y mantuvo abierta la posibilidad de tasas altas o de nuevas alzas, lo que fortalecería al dólar.

Con todo, Cochilco consigna que su lectura de una economía sólida y de fuerte inversión vinculada a inteligencia artificial sigue apoyando la demanda estructural del metal.

Para la próxima semana, el organismo señaló que el foco estará en si los retiros en Londres vuelven a intensificar la escasez o si nuevas entradas estabilizan la disponibilidad, y en si el apoyo financiero chino se traduce en proyectos y compras efectivas.

Codelco: suben utilidades, baja la producción

Este vienes Codelco reportó sus estados de resultados correspondientes al primer semestre del año.

La estatal sextuplicó sus utilidades durante el primer semestre de este año, anotando ganancias por US$ 669 millones y creciendo desde US$ 111 millones. El alza es de 502%.

Las ventas de la estatal totalizaron US$ 10.748 millones entre enero y junio de este año, incrementándose 23%. El Ebitda de la firma alcanzó US$ 4.648 millones, creciendo 68% versus el año anterior. Los aportes al fisco, en tanto, aumentaron 15% año contra año a US$ 933 millones.

Jorge Gómez, gerente general de Codelco.

Las siete divisiones de Codelco reportaron una producción de 564 mil toneladas métricas finas a junio del año, lo que no obstante supone una caía de 11% contra el pasado.

En tanto, la elaboración del metal atribuible, que considera las participaciones de la estatal en otras faenas mineras, totalizó 619 mil toneladas, una baja de 10%.

Codelco explicó que la caída se debió al “impacto del estallido de roca ocurrido en la mina subterránea de división El Teniente, que limitó continuidad operacional y redujo disponibilidad de mineral. Asimismo, en división Chuquicamata, la ejecución de la mantención mayor asociada al sistema de manejo de materiales de la mina subterránea restringió de manera temporal el acarreo”.