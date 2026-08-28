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    Embargan cuentas corrientes de Jetsmart por transportar extranjeros a Chile sin la documentación necesaria

    Ante el anuncio de embargo, Jetsmart dijo que la medida es de carácter cautelar y acotada. Además, la aerolínea criticó la forma en que el Servicio Nacional de Migraciones informó el caso.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El Servicio Nacional de Migraciones informó que se embargaron las cuentas corrientes de la aerolínea Jetsmart por las reiteradas multas relacionadas con la transgresión de la normativa migratoria al transportar a Chile a extranjeros sin la documentación necesaria para ingresar al país, y en otros casos no entregó el listado de pasajeros.

    En detalle, la acción fue a raíz de la acumulación de 42 multas cursadas por el Servicio entre 2023 y 2025. Las sanciones totalizan un monto de $781.422.879 (10.820 UTM).

    “Las multas obedecen a infracciones a la legislación migratoria, y que en su momento fueron denunciadas por la Policía de Investigaciones de Chile”, explicó el Servicio en un comunicado sobre la acción de embargo realizada el miércoles 26 de agosto e informada este viernes.

    Según explicó el Servicio Nacional de Migraciones a la situación de embargo se llegó “tras cumplir con los debidos procesos sancionatorios y el derecho de la compañía a entregar sus descargos, los que finalmente no lograron desvirtuar los hechos indicados más arriba”.

    En tanto, el director del Servicio, Frank Sauerbaum, comentó que “son multas millonarias que la empresa no ha pagado durante largo tiempo y que hoy día la justicia nos ha dado la razón”.

    “Nosotros seguiremos fiscalizando a las líneas aéreas, capacitándolas como lo hemos hecho en las últimas semanas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, para que la ley de migraciones se cumpla y a Chile lleguen las personas con la visa respectiva y también las líneas aéreas conozcan los procedimientos que se deben ocupar”, comentó. Sauerbaum.

    Las gestiones con las aerolíneas

    El Servicio Nacional de Migraciones comentó que está llevando a cabo capacitaciones a las diversas líneas aéreas relacionadas con el cumplimiento de la legislación migratoria.

    La vigencia del RUN es independiente de la del permiso de residencia. Y en esa línea, las aerolíneas deben, al momento de vender el pasaje, verificar el estado migratorio del adquirente”, comentó a modo de ejemplo sobre la normativa.

    Otras de las normativas que destacaron es que se dejó “sin efecto la flexibilización para el ingreso al país de menores de edad, cuyos adultos deben demostrar con documentación el lazo familiar o bien si son tutores legales; y de la Resolución Exenta 15.106 del 19 de agosto que dejó sin efecto las flexibilidades documentales para ciudadanos venezolanos. Esto, tras la reanudación de las relaciones consulares entre Venezuela y Chile”.

    Postura de la empresa

    Tras el anuncio del Servicio Nacional de Migraciones, Jetsmart comentó que las multas están siendo revisadas en tribunales.

    “Resulta improcedente que un servicio público presente como definitivas sanciones cuya legalidad está siendo discutida en procesos actualmente en tramitación ante los Tribunales de Justicia”, dijo en un comunicado.

    La firma también dijo que el embargo se acotó solo al total de la multa en cuestión. “Se trata de una medida cautelar propia de un procedimiento ejecutivo en curso, acotada a un monto de aproximadamente $780 millones de pesos, y que no corresponde a un embargo general de sus cuentas bancarias”, dijo.

    “Esta medida no tiene impacto material en sus operaciones, las que continúan desarrollándose con absoluta normalidad”, agregó.

    Sobre el fondo del caso, la aerolínea comentó que “considera improcedente que el comunicado mezcle estas controversias judiciales con referencias generales a situaciones de ingreso irregular al país y con otras materias que no forman parte del objeto de los procesos actualmente en tramitación”.

    “Esa presentación descontextualizada puede generar una impresión equivocada acerca de los hechos discutidos y el estado real de las causas”, agregó.

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