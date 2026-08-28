El primer semestre de Pampa Investments: entra al Ipsa y multiplica sus utilidades por cinco

Un primer semestre llenó de noticias completó Pampa Investments. La compañía, a través de la cual Julio Ponce participa en la propiedad de SQM con un 25,77%, logró entrar al Ipsa y concretar la reestructuración societaria que redujo de seis a dos las empresas aguas arriba de la minera no metálica. Y este viernes reportó sus estados financieros correspondientes al segundo cuarto del año, donde informó que su última línea creció cinco veces.

En concreto, la firma - donde Francisca Ponce ejerce como vicepresidenta- detalló que las ganancias acumuladas entre enero y junio alcanzaron los US$202 millones, equivalente a un alza de 403% respecto del ejercicio previo.

En su análisis razonado, explicó que el resultado se explicó por la participación en las ganancias de SQM por US$ 256,16 millones durante el primer semestre, el que “según lo reportado por dicha sociedad, fue superior a la utilidad neta obtenida durante el primer semestre de 2025 en un 353%”.

En concreto, SQM informó que las ganancias durante abril y junio de este año llegaron a US$660 millones, mientras que a nivel semestral alcanzaron los US$ 1.024,7 millones.

Julio Ponce participa en la propiedad de SQM a través de Pampa Investment.

Así, según Pampa Investments, el alza se explicó “principalmente por el mejor desempeño en el segmento litio y derivados, que logro un récord en volumen de ventas y mayor precio respecto al año anterior”, efecto positivo que se sumó a “la incorporación de la participación que mantienen la filial Potasios del 6,36% del patrimonio de la asociada”.

Junto con ello, Pampa dijo que “se reconocieron ganancias de US$ 32,4 millones en otros ingresos, correspondientes al reajuste de impuestos en consignación cobrados y a utilidades obtenidas en la venta de acciones SQM-B clasificadas como activos financieros valorizados a valor razonable por resultado”.

La reestructuración societaria también produjo una serie de ajustes en los activos y pasivos de la compañía.

Así, los activos no corrientes crecieron en 11,5% hasta los US$2.693 millones, variación que se explica “principalmente por el incremento de los rubros inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación y plusvalía, por un total de US$791,5 millones, asociado mayormente a la incorporación de activos producto de las fusiones y que corresponde principalmente a las acciones que la filial Potasios Investments mantiene en la asociada SQM”.

Francisca Ponce, hija de Julio Ponce, en la presentación oficial de Pampa Investment. MARIO TELLEZ

En tanto, los activos corrientes crecieron 162,4% hasta los US$397,5 millones, debido al alza en otros activos financieros corrientes por US$165,5 millones que corresponde al reconocimiento de acciones mantenidas para negociación que la sociedad y sus filiales adquirieron en el mercado de valores durante el primer semestre de 2026 y que fueron clasificadas como activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.

Al 30 de junio de 2026, las acciones mantenidas para negociación presentan un saldo de 1.648.095 acciones serie B de SQM, valorizadas a su precio bursátil de cierre del período, equivalente a US$ 74,22 por acción.