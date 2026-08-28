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    Emiliano Astorga sale al paso de la denuncia por jugadores con sobrepeso en Deportes Temuco

    El técnico asegura que las mediciones que realizó en el plantel del equipo que dirige son distintas a lo acusado por Roberto Rojas.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Emiliano Astorga sale al paso de la denuncia por jugadores con sobrepeso en Deportes Temuco. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Deportes Temuco no sale del pozo en la Primera B. El equipo de la Araucanía es duodécimo, con 25 puntos. Suman 11 partidos sin ganar. Siete por el certamen y cuatro por la Copa Chile. Durante los últimos días, a través de sus redes sociales, el exgerente deportivo Roberto Rojas realizó una grave acusación contra el plantel.

    “Cuando hay jugadores 15 kilos arriba de su peso ideal significa que no hay compromiso con el club, compañeros, hinchada, proyecto deportivo, etc. Pero regalan un par de camisetas a los pseudoperiodistas o van a los asados de la barra donde también les dejan un par de camisetas”, escribió.

    El equipo de Temuco. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    El técnico Emiliano Astorga sale al paso de la denuncia. “El equipo demostró carácter. Estamos trabajando desde que llegamos. De ahí corre mi responsabilidad. Para atrás no me meto. Trato de poder revertir la situación”, señaló en la antesala del duelo ante Deportes Puerto Montt.

    Luego abordó directamente la situación del peso en los jugadores de Temuco. “Hicimos mediciones. Llevo poco tiempo, es difícil hacer una apreciación por el peso. Nosotros vemos un equipo a full, han respondido a las cargas. Yo no veo sobrepeso. Hay que manejar ese tipo de comentarios. Pero yo como cuerpo técnico trato de sobreponerme”, aseguró.

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