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    Ignacio Briones advierte “problema estructural” con el desempleo y que debe ser la “primerísima prioridad” de la economía

    Pese a que el exministro evalúa positivamente el proyecto, aseguró que este "no es un botón que uno apriete y que automáticamente active el empleo".

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Ignacio Briones a favor de abrir propiedad de Codelco SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, abordó la compleja situación de desempleo que atraviesa el país, y que durante el trimestre móvil mayo-julio se ubicó en 9,5%, su nivel más alto en cinco años.

    Sobre esto, el presidente de Horizontal aseguró que “no cabe duda de que estamos en una emergencia”, por lo que el nivel de desocupación es debe ser la mayor prioridad en este momento.

    “Tenemos un problema bien estructural de desempleo, yo siento que la primerísima prioridad, por muchas razones, hoy día en materia económica tiene que ser atacar esto”, dijo en Radio 13C.

    Consultado sobre la forma en que el gobierno ha abordado la situación laboral a través de la la megarreforma, el economista puso paños fríos ya que, por más positiva que sea, no será capaz de generar puesros de trabajo de manera rápida.

    “La megarreforma hace algo muy importante, que es aumentar la velocidad de crecimiento tendencial de Chile, pero eso no es un botón que uno apriete y que automáticamente active el empleo. De hecho, estas cosas toman tiempo y nadie podría juzgar al gobierno por en seis meses que la economía haya despegado”, dijo.

    Ignacio Briones. Andres Perez

    “Si nosotros tenemos un año 2027 en que estamos creciendo, pero el desempleo sigue arriba, la gente empieza a decir, ´bueno, ¿de qué crecimiento me habla? No me está llegando´. Entonces empezamos a perder tracción respecto al momentum de reformas pro crecimiento", agregó.

    Otras medidas

    En cambio, Briones se mostró a favor de medidas cortoplacistas para la reactivación del mercado laboral, especialmente la entrega de subsidios al empleo y acelerar la tramitación de permisos para proyectos de inversión.

    “Todo lo que sea intensivo en mano de obra, que es inversión pública y privada, vivienda, infraestructura que está lista para activarse, hay que tener sus permisos hechos, concesiones que están en el tubo, todo eso hay que acelerarlo al máximo”, explicó.

    Adicionalmente, destacó los proyectos en los que se encuentra trabajando el ministro del Trabajo, Tomás Rau, sobre la adaptabilidad laboral para establecer jornadas y funciones.

    Más sobre:DesempleolaboralmegarreformaIgnacio Brionescrecimiento

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