Jackson Hole: Kevin Warsh reafirmó su compromiso con la meta de inflación y da señales de un alza de tasas

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, realizó su esperado estreno en el simposio anual de la Reserva Federal de Estados Unidos en Jackson Hole, en el estado de Wyoming. Las expectativas estaban en relación con sus señales sobre el futuro de las tasas de interés y la evaluación de la inflación en Estados Unidos de cara a la meta del 2%.

En el contexto de sus palabras y que el último dato del Índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,4%, Warsh reafirmó su compromiso con bajar la inflación hacia la meta, lo que abrió la puerta a una posible alza de tasas en este año.

“Si bien las cifras de inflación de este verano (en Estados Unidos) fueron mejores de lo esperado, no me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado significativamente”, dijo en su discurso.

“Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se está acercando a nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente. De lo contrario, tendremos trabajo que hacer. Ese es nuestro trabajo, nuestro mandato y nuestra responsabilidad”, añadió.

Ante este contexto, según FedWatch del CME Group, los operadores elevaron la probabilidad de una subida de tasas en la reunión de política monetaria de septiembre al 55,7%, es decir, unos 20 puntos porcentuales más que el día anterior.

“Warsh declaró explícitamente que los alentadores datos de inflación de este verano no indican una mejora ‘significativa’ de la inflación. Los mercados de bonos reaccionaron rápidamente, anticipando una subida”, dijo Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union a CNBC.

Sin embargo, Long estima que el alza de tasas “no se produzca en septiembre, sino en octubre o diciembre”.

En su mensaje, Warsh se mantuvo en su línea de no entregar señales claras para el mercado sobre el futuro de las tasas de interés. Una estrategia en relación a ofrecer un cambio respecto a las comunicaciones que se emitían en la administración anterior de Jerome Powell.

“No deberíamos tolerar un régimen en el que los participantes del mercado dependan principalmente de la Reserva Federal para su próxima operación”, dijo.

“Evitó comprometerse tanto con una orientación futura como con una función de reacción explícita, sin indicar qué hará en septiembre; sin embargo, el mercado interpretó sus palabras como un sesgo más restrictivo y elevó la probabilidad implícita de una subida de tasas”, comentó Ignacio Mieres, Head of Research de XTB.

El mensaje también se da en el contexto de que su llegada fue apoyada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó y presionó al expresidente de la Fed, Jerome Powell, para bajar las tasas en su momento.

Sobre las reacciones del mercado tras finalizar su discurso, los rendimientos del bono del tesoro a dos años subieron y los de mayor años, ligados al costo de endeudamiento de largo plazo, se mantuvieron estables. Además, Wall Street subía.

En tanto, Warsh no se refirió al reciente anuncio de una mayor recompra de deuda de largo plazo del gobierno de Estados Unidos. La medida buscaba bajar los rendimientos de los bonos del tesoro a largo plazo, pero solamente se logró en la jornada y luego volvió a su mayor nivel en más de 20 años.