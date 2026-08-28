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    Bettina Horst, presidenta de Comisión Nueva Arquitectura del Estado: “Es un error plantearlo como amenaza para los funcionarios”

    La también directora de Libertad y Desarrollo además abordó la controversia a raíz de la exclusión de dirigentes del Frente Amplio y el Partido Comunista de la instancia. “Enturbia, yo creo que desvía la atención del trabajo de fondo”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, la directora de Libertad y Desarrollo y recientemente nombrada presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Nueva Arquitectura del Estado, Bettina Horst, abordó los alcances de la instancia.

    Dada a conocer este martes, se trata de uno de los compromisos que suscribió el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública para reducir el número de ministerios, que quedó integrada tanto por expertos independientes, como dirigentes de partidos políticos que van desde el Partido Nacional Libertario (PNL), hasta el Partido Socialista (PS).

    Pese a que aún está en instalación, lo cierto es que la nueva comisión asesora ya vivió sus primeras controversias, al tener dos grandes ausentes en la oposición: el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), las colectividades más críticas de la administración del Mandatario donde -afirman- no recibieron ningún tipo de invitación por parte del Ejecutivo.

    Para Horst, la polémica generada por la composición de la instancia “enturbia, yo creo que desvía la atención del trabajo de fondo”.

    “Yo también entiendo que es un trabajo acotado, en un plazo acotado, por lo cual también tiene que tener un número acotado de personas. Entonces, me parece que un número de 12 personas, es un número acorde al trabajo que se ha encomendado”, defendió.

    Y agregó: “Todos participamos a título personal, no representamos una institución o partido político, sino es que más bien, por lo que yo he escuchado y también cuando lo presentó el Presidente Kast en la comisión, fuimos convocados por la trayectoria, la experiencia algunos más asociados a la política en el Congreso, otros en cargos ejecutivos”.

    La presidenta de la comisión también descartó que la comisión esté llamada a presentar propuestas para achicar el Estado y que eso pueda repercutir en los funcionarios.

    “De lo que habla precisamente es revisar las funciones. No habla de cuánta dotación se necesita, si se necesita más digitalización, menos digitalización, cuántos funcionarios, no. Habla simplemente de evaluar las funciones que está ejecutando cada una de las reparticiones de Estado, los ministerios, las subsecretarías, los servicios regionales, las seremías. Y ver qué espacios hay para una mejor coordinación y reordenamiento de las funciones. No habla ni de achicar ni de agrandar”, dijo.

    Y luego agregó: “Acá hay una hoja en blanco y eso es parte de la discusión. Entonces, yo creo que es un error plantearlo esto como una amenaza a los funcionarios”.

    “Obviamente, la experiencia de los funcionarios o quienes han estado en el Estado es súper valiosa, porque entienden el día a día, entienden cuáles son los espacios que hay para una mejor coordinación, cuáles son los espacios que hay para qué sectores quizás conversan más entre sí y hacen más sentido que trabajen de una forma más conjunta, pero en ningún caso esto implica reducir dotación, reducir funcionarios”, afirmó.

    Además, apuntó que “es interesante que un gobierno en su primer año de mandato instale este tema con una comisión, con un producto, con una propuesta que no es vinculante, y que yo espero que sirva no solo para este gobierno, sino también para futuros gobiernos, futuras administraciones y futuras conversaciones en esta materia”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Bettina HorstNueva Arquitectura del EstadoGobiernoJosé Antonio KastEstadoDesde La Redacción

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