Reseña de libros: de Bernhard Schlink a Milena Vodanovic

La vida al final, de Bernhard Schlink (Anagrama)

El cielo se veía azul, el sol brillaba y los árboles comenzaban a florecer. La primavera siempre animaba a Martin. Abogado retirado, de 76 años, casado con una bella mujer 20 años menor y con un hijo de seis, esa mañana luminosa fue distinta para él: el médico le diagnosticó un cáncer. “¿Cuánto tiempo?”, le preguntó. “Es probable que no más de seis meses”, dijo el médico. ¿Qué haría ahora?, se preguntó. ¿Tendría que apresurarse para aprovechar el tiempo o detenerse para tomar decisiones con calma? Esa tarde fue a buscar al pequeño David a la escuela; armó un avión de Lego con él, lo llevó a la cama y le leyó un cuento. Esperó a su esposa con la chimenea encendida, dos copas y una botella de vino. Y le dio la noticia con naturalidad. Ella lo tomó con calma, le propuso hacer un viaje, pero a la mañana no pudo contener las lágrimas. Martin quiere preparar a su esposa y a su hijo para la despedida. Comienza a escribir una carta, pero se da cuenta de que más que un testamento, el niño necesita sentirse amado. No es su única preocupación: de pronto comienza a sospechar que su esposa tiene una relación paralela. Schlink, el autor de El lector, compone una novela reflexiva, profunda y sobria que explora en preguntas en torno al amor, la intimidad y las decisiones morales.

Cuerva, de Milena Vodanovic (Cuarto Propio)

Coronada por un turbante azul, la mujer miró hacia el cielo al mediodía y vio círculos de color alrededor del sol. A la noche levantó las manos a la luna y una liebre gigante vino a hablarle. Al día siguiente, la visitó un león, y más tarde la gata negra. Por la mañana los pájaros la despertaron y la invitaron: ¡Levántate! Así comienza este viaje iniciático que narra y dibuja Milena Vodanovic en este libro delicado y cargado de simbolismo. La edición es un reflejo de la muestra de obras que la artista y periodista expuso recientemente en Galería Madre. Cuerva es una historia que narra, en el lenguaje del mito o la fábula, un camino de transformación, amor y pérdida. Acompañada de su perro, la protagonista sigue el camino de las hormigas, recibe una gema luminosa y se convierte en Cuerva. Más tarde encuentra el amor y lo pierde. El relato se desarrolla con la libertad de los sueños y los animales actúan como guías del viaje en que ella deja su identidad para explorar zonas desconocidas y vivir una metamorfosis. El mar, el fuego, la barca: los símbolos remiten de algún modo a la alquimia, el tarot y las sabidurías ancestrales. “Eres tú, eres todas y eres nadie”, le dirán las gallinas coronadas en este bello libro que narra y describe un viaje íntimo, mágico y sensorial.

Las Grandes Noticias de los Pequeños Días, de Ángeles Quinteros (Mis Raíces)

Este es un periódico “prodigioso y peculiar”. Las Grandes Noticias de los Pequeños Días no habla de conflictos, guerras ni calamidades. A sus titulares los guía más bien el asombro con lo mínimo, con lo infinitamente pequeño y la eternidad de lo frágil: historias minúsculas que concentran instantes de alegría o belleza. Son páginas escritas desde la sorpresa y animadas de poesía: “Meteorólogos confirman: Tormenta nació en los ojos de una niña”, dice uno de sus titulares. Y abajo se lee: “Al anochecer/ Carmen bebe un dedal de lluvia/ y piensa que le gustaría/ ser como las ostras: responder al dolor con belleza, zurcir las heridas con nácar./ Así, hilaría sus penas/ en un largo collar de perlas// Pero Carmen es aún una niña/ y las niñas -dicen los mayores-/ no deben usar joyas.// Hay cosas que los mayores/ ni se imaginan:/ por ejemplo, que Carmen bebe lluvias/ y llora temporales”. Otro titular anuncia: “Hallazgo: La felicidad cabe en una lista de tres líneas”. Y anota: “Bruno se ha despertado con una sola certeza. Simplemente supo que un día bien vivido debía tener: Un grillo que cante. Un pedazo de pan. Un saludo”. Acompañan los textos las prodigiosas ilustraciones de Sebastián Ilabaca. Un periódico inesperado, lúdico y creativo: una muy buena noticia.