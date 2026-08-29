Capturan a hombre por femicidio en Laja: Fiscalía pedirá ampliar detención

La Fiscalía del Biobío investiga como femicidio la muerte de una mujer de 25 años ocurrida al interior de una vivienda en la comuna de Laja, luego de que peritajes policiales descartaran la versión inicial entregada por su pareja, un hombre de 21 años que fue detenido.

El caso comenzó a ser investigado durante la tarde del viernes, cuando la Fiscalía de Flagrancia tomó conocimiento del fallecimiento de la mujer. Hasta el lugar concurrieron el fiscal jefe de Yumbel, Jorge Sandoval, y personal de la Policía de Investigaciones para realizar las primeras diligencias.

“Detectives de la Brigada de Homicidios, junto a peritos de nuestro Laboratorio de Criminalística, se encuentran desarrollando un proceso investigativo por la muerte de una mujer de 25 años de edad, ocurrido el día de ayer pasado el mediodía en la comuna de Laja”, señaló el subprefecto Jair Bravo, jefe de la unidad de Los Ángeles.

Según informó el Ministerio Público, el hombre que realizó la denuncia sostuvo inicialmente que mantenía una relación sentimental con la víctima y que ella se había autoinferido un disparo en el segundo piso de la vivienda, utilizando un arma que él mantenía en el inmueble.

Foto: Referencial/Aton Chile. KARIN POZO/ATON CHILE

De acuerdo con su relato, había bajado al primer piso para buscar algo y, cuando regresó, encontró a la mujer herida. Sin embargo, “los peritajes realizados por la policía especializada permitieron establecer que la versión del hombre no era verdadera”, explicó el fiscal Sandoval.

“Hay argumentos más que suficientes producto de los trabajos efectuados en el sitio del suceso por parte de las policías, en especial los hallazgos encontrados en el lugar y considerando estas evidencias determinamos que no se trataba de un suicidio, sino que estábamos en presencia de un femicidio”, sostuvo.

Fiscalía pedirá ampliar la detención

Tras las primeras diligencias, el hombre de 21 años fue detenido y será presentado este sábado ante el Juzgado de Garantía de Laja por los delitos de femicidio e infracción a la Ley de Armas.

La Fiscalía informó que solicitará la ampliación de su detención, debido a que todavía existen diligencias y peritajes pendientes antes de avanzar con la formalización. Entre ellos se encuentra la autopsia al cuerpo de la víctima, además de otras diligencias destinadas a determinar las circunstancias precisas en que ocurrió su muerte.

El Ministerio Público afirmó que existen antecedentes que vinculan al detenido con los delitos investigados, aunque la causa todavía se encuentra en una etapa inicial.