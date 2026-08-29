SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Capturan a hombre por femicidio en Laja: Fiscalía pedirá ampliar detención

    La víctima, de 25 años, fue encontrada muerta al interior de una vivienda. Peritajes realizados durante la investigación permitieron establecer que una primera versión entregada por el hombre era falsa.

    Por 
    Felipe Rivera
    Imagen referencial.

    La Fiscalía del Biobío investiga como femicidio la muerte de una mujer de 25 años ocurrida al interior de una vivienda en la comuna de Laja, luego de que peritajes policiales descartaran la versión inicial entregada por su pareja, un hombre de 21 años que fue detenido.

    El caso comenzó a ser investigado durante la tarde del viernes, cuando la Fiscalía de Flagrancia tomó conocimiento del fallecimiento de la mujer. Hasta el lugar concurrieron el fiscal jefe de Yumbel, Jorge Sandoval, y personal de la Policía de Investigaciones para realizar las primeras diligencias.

    “Detectives de la Brigada de Homicidios, junto a peritos de nuestro Laboratorio de Criminalística, se encuentran desarrollando un proceso investigativo por la muerte de una mujer de 25 años de edad, ocurrido el día de ayer pasado el mediodía en la comuna de Laja”, señaló el subprefecto Jair Bravo, jefe de la unidad de Los Ángeles.

    Según informó el Ministerio Público, el hombre que realizó la denuncia sostuvo inicialmente que mantenía una relación sentimental con la víctima y que ella se había autoinferido un disparo en el segundo piso de la vivienda, utilizando un arma que él mantenía en el inmueble.

    Foto: Referencial/Aton Chile. KARIN POZO/ATON CHILE

    De acuerdo con su relato, había bajado al primer piso para buscar algo y, cuando regresó, encontró a la mujer herida. Sin embargo, “los peritajes realizados por la policía especializada permitieron establecer que la versión del hombre no era verdadera”, explicó el fiscal Sandoval.

    “Hay argumentos más que suficientes producto de los trabajos efectuados en el sitio del suceso por parte de las policías, en especial los hallazgos encontrados en el lugar y considerando estas evidencias determinamos que no se trataba de un suicidio, sino que estábamos en presencia de un femicidio”, sostuvo.

    Fiscalía pedirá ampliar la detención

    Tras las primeras diligencias, el hombre de 21 años fue detenido y será presentado este sábado ante el Juzgado de Garantía de Laja por los delitos de femicidio e infracción a la Ley de Armas.

    La Fiscalía informó que solicitará la ampliación de su detención, debido a que todavía existen diligencias y peritajes pendientes antes de avanzar con la formalización. Entre ellos se encuentra la autopsia al cuerpo de la víctima, además de otras diligencias destinadas a determinar las circunstancias precisas en que ocurrió su muerte.

    El Ministerio Público afirmó que existen antecedentes que vinculan al detenido con los delitos investigados, aunque la causa todavía se encuentra en una etapa inicial.

    Lee también:

    Más sobre:LajaFemicidioFiscalía del BiobíoPDIBiobíoNacionalPolicial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El petróleo se dispara a más de US$ 90 tras ataque de EE.UU. a lanzacohetes iraníes en la isla de Larak

    Senapred mantiene alerta roja para la Región de Antofagasta: viento podría alcanzar los 100 km/h

    ¿Qué gana y qué cede Venezuela con el “histórico” acuerdo petrolero con Trump?

    Venta ilegal de combustible, envíos de oro a Dubai y presuntos aviones con drogas: los negocios sucios de Fernando Cerimedo, el “rey de los trolls”

    La escalada de violencia narco que azota a Costa Rica, el otrora país ejemplo de Centroamérica

    CMF lanza paquete de propuestas para la modernización del mercado financiero chileno

    Lo más leído

    1.
    Carabineros suma nueva especialidad de formación sobre Asuntos Internos y lideró encuentro internacional de control institucional

    Carabineros suma nueva especialidad de formación sobre Asuntos Internos y lideró encuentro internacional de control institucional

    2.
    Prisión preventiva para conductor ebrio que iba a 185 km/h por Costanera Norte: otros tres fueron formalizados

    Prisión preventiva para conductor ebrio que iba a 185 km/h por Costanera Norte: otros tres fueron formalizados

    3.
    Reforma de Arrau vive días clave: oficialismo analiza ajuste radical o una fusión; pero PS insiste con su retiro

    Reforma de Arrau vive días clave: oficialismo analiza ajuste radical o una fusión; pero PS insiste con su retiro

    4.
    Aumento de las infecciones de transmisión sexual en adultos mayores activa al Minsal

    Aumento de las infecciones de transmisión sexual en adultos mayores activa al Minsal

    5.
    Gendarmería frustra intento de fuga de tres internos en cárcel de La Serena y los traslada a módulo de máxima seguridad

    Gendarmería frustra intento de fuga de tres internos en cárcel de La Serena y los traslada a módulo de máxima seguridad

    6.
    Senapred mantiene alerta roja para la Región de Antofagasta: viento podría alcanzar los 100 km/h

    Senapred mantiene alerta roja para la Región de Antofagasta: viento podría alcanzar los 100 km/h

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 31 de agosto: Línea 2 presenta retraso en su frecuencia de trenes

    Así funciona la red de Metro este lunes 31 de agosto: Línea 2 presenta retraso en su frecuencia de trenes

    Temblor hoy, lunes 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Senapred mantiene alerta roja para la Región de Antofagasta: viento podría alcanzar los 100 km/h
    Chile

    Senapred mantiene alerta roja para la Región de Antofagasta: viento podría alcanzar los 100 km/h

    Así funciona la red de Metro este lunes 31 de agosto: Línea 2 presenta retraso en su frecuencia de trenes

    Carabineros suma nueva especialidad de formación sobre Asuntos Internos y lideró encuentro internacional de control institucional

    El petróleo se dispara a más de US$ 90 tras ataque de EE.UU. a lanzacohetes iraníes en la isla de Larak
    Negocios

    El petróleo se dispara a más de US$ 90 tras ataque de EE.UU. a lanzacohetes iraníes en la isla de Larak

    CMF lanza paquete de propuestas para la modernización del mercado financiero chileno

    Internacionalización del peso chileno en marcha: aumenta el uso por parte de extranjeros y vienen más medidas

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”
    Tendencias

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    El examen de sangre que puede predecir enfermedades cardiovasculares con 15 años de antelación, según un estudio

    Niño de Corinthians sale escoltado por la policía después que Neymar le regalara su camiseta del Santos
    El Deportivo

    Niño de Corinthians sale escoltado por la policía después que Neymar le regalara su camiseta del Santos

    Tras un nuevo despido: la millonaria cifra que ha recibido Jorge Sampaoli en finiquitos a lo largo de su carrera

    Subir en el ranking ATP y un cuantioso premio: todo lo que se juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el US Open

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Los sicópatas de Viña del Mar: al rescate de un histórico true crime chileno
    Cultura y entretención

    Los sicópatas de Viña del Mar: al rescate de un histórico true crime chileno

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    ¿Qué gana y qué cede Venezuela con el “histórico” acuerdo petrolero con Trump?
    Mundo

    ¿Qué gana y qué cede Venezuela con el “histórico” acuerdo petrolero con Trump?

    Venta ilegal de combustible, envíos de oro a Dubai y presuntos aviones con drogas: los negocios sucios de Fernando Cerimedo, el “rey de los trolls”

    La escalada de violencia narco que azota a Costa Rica, el otrora país ejemplo de Centroamérica

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”
    Paula

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?