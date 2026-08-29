Tornado en Yungay: GORE del Ñuble reporta una veintena de viviendas afectadas y al menos 10 completamente destruidas

El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, entregó un balance de la afectación que ha tenido un fenómeno de características tornádicas en la comuna de Yungay en dicha región durante este sábado.

Según señaló la autoridad regional en diálogo con Meganoticias, hay alrededor de 20 viviendas afectadas con distintos tipo de afectación y cortes de suministro eléctrico a raíz del tornado que afectó a las localidades de San Miguel de Itata, Campanario y Cholhuán.

En ese sentido, Crisóstomo estimó que hay diez viviendas completamente destruidas y que “la magnitud es mucho más profunda. Al pasar de las horas también va a ir aumentando la cantidad de viviendas afectadas de distintos ámbitos”.

Asimismo, el gobernador sostuvo que este evento meteorológico fue “mucho más concentrado, pero mucho más intenso” que el sistema frontal ocurrido hace un mes. Incluso, el gobernador señaló que hubo viviendas que se desplazaron al menos cuatro metros por las intensas ráfagas.

“La vez pasada fueron dos o tres viviendas afectadas, pero no es la magnitud que estamos viendo. No habíamos visto desplazamientos de viviendas como estamos hoy observando. También la afectación al sistema eléctrico en el sector es mucho más grave del que tuvimos hace un tiempo atrás”, señaló.

La autoridad enfatizó, además, que los equipos municipales, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y Bomberos se encuentran desplegados en terreno para socorrer a los afectados.

En ese sentido, el gobernador señaló que habilitarían albergues y mecanismos de ayuda inmediata para los vecinos de Yungay.