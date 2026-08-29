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    Nacional

    Dos delincuentes mueren abatidos por carabineros tras intento de encerrona en bencinera de Cerrillos

    Un grupo de desconocidos intentó asaltar a un conductor que cargaba combustible, momento en que fueron repelidos por personal policial que se encontraba en el lugar realizando un patrullaje preventivo.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Dos delincuentes fueron abatidos por carabineros en servicentro de Cerrillos. Foto: captura de pantalla.

    Dos sujetos involucrados en el robo a un conductor que cargaba combustible terminaron muertos la noche de este viernes en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana, luego de que personal de Carabineros repeliera el delito haciendo uso de sus armas de servicio.

    El hecho ocurrió alrededor de las 22.50 horas en una estación de servicio Shell ubicado en la caletera de Américo Vespucio con calle Aeropuerto, en dirección al oriente, donde se reportaron una serie de disparos.

    El teniente coronel Christian Bichett, prefecto de la Prefectura Rinconada, afirmó que en el lugar un conductor fue víctima del intento de encerrona por parte de, a lo menos, tres delincuentes.

    “Producto de eso, carabineros que se encontraban en el lugar al ver el ilícito, actúa y hace uso de su arma de fuego, prestando auxilio a la víctima, resultando dos personas fallecidas”, agregó el teniente coronel Bichett.

    En esa línea, el policía afirmó que se siguen realizando diligencias policiales para dar con el paradero de otro sujeto que huyó del lugar a bordo de un móvil que prestaba apoyo a los abatidos.

    El Ministerio Público determinó que la investigación quedara a cargo del OS-9, Labocar y el Departamento SEBV de la policía uniformada.

    Sobre un eventual intercambio de disparos entre los delincuentes y los efectivos policiales, el teniente coronel no lo descartó, sin embargo, afirmó que es materia de investigación con la evidencia balística que se encuentra en el sitio del suceso.

    “Carabineros, de acuerdo al estudio del delito, a la movilidad del delito, realiza patrullaje o desplaza sus recursos humanos y logísticos. En base a eso, estaban acá, y producto de eso, actuó en este lugar”, agregó Bichett respecto a la presencia policial en el servicentro.

    Respecto de los policías que participaron en el procedimiento, se informó que no resultaron afectados, pero se someterán a la constatación de lesiones, al igual que las víctimas del delito.

    Más sobre:PolicialNacionalCerrillosRoboCarabineros

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