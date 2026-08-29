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    Noboa informa que José Serrano fue deportado a Ecuador por EE.UU.: exministro está acusado por muerte de político

    El mandatario ecuatoriano confirmó la llegada al país del abogado y exsecretario de Estado de Rafael Correa, quien fue acusado de ser uno de los autores intelectuales del homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El exministro de Interior y expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, José Serrano, es escoltado por agentes del ICE. Foto: @DanielNoboaOk en X.

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó este viernes la deportación desde Estados Unidos a su país del exministro de Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.

    El abogado será ingresado en las próximas horas a la prisión de El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, luego de que la justicia ratificara la orden de prisión preventiva en su contra por su participación en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

    “Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior de (Rafael) Correa, nuevo huésped de El Encuentro”, señaló el mandatario ecuatoriano en un mensaje en redes sociales, donde adjuntó imágenes del exministro en un avión, custodiado por agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU.), rumbo a Ecuador.

    En su publicación en X, Noboa también se dirigió al expresidente Rafael Correa, en cuyo gabinete se desempeñó Serrano, advirtiéndole de que será el próximo en ser detenido. “Ya mismo te toca a ti”, amenazó.

    El exsecretario de Estado, quien permanecía bajo custodia migratoria en EE.UU., fue detenido hace un año en Florida por infringir el tiempo de su visado. Serrano estaba en territorio estadounidense desde 2021, hasta que en mayo de este año una jueza denegó su solicitud de asilo.

    El político es uno de los siete sospechosos investigados por la Fiscalía ecuatoriana por la muerte de Villavicencio. El pasado 8 de agosto, la fiscal Ana Hidalgo los acusó del homicidio en calidad de autores intelectuales, ya que fue ejecutado por sicarios.

    El excandidato fue asesinado el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un mitin de campaña electoral en Quito, la capital de Ecuador.

    Más sobre:EcuadorDaniel NoboaEstados UnidosJosé SerranoExministroFernando VillavicencioAsesinatoICEMundo

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