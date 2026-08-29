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    Detenidos por colocación de artefacto explosivo simulado en casa de Fernando Villegas quedan con cautelares de menor intensidad

    Dos de los imputados quedaron bajo arresto domiciliario nocturno y otro con arresto domiciliario total. Una cuarta persona fue enviada a prisión preventiva por el hallazgo de droga y armas durante las diligencias investigativas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Fernando Villegas

    Con medidas cautelares menos gravosas quedaron este viernes los tres sujetos detenidos por la colocación de un artefacto explosivo simulado en el exterior de la vivienda del columnista y sociólogo, Fernando Villegas, ubicada en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana, ocurrido el 19 de abril pasado.

    Durante esta jornada, la Fiscalía Metropolitana Sur en conjunto al Departamento del 0S-9 de Carabineros concretaron una serie de diligencias que permitió la detención, que en primera instancia, buscó dar con el paradero de tres personas adultas.

    Sin embargo, en medio de los allanamientos y entrada y registro a distintas viviendas, se aprehendió a una cuarta persona, de la cual el Ministerio Público no precisó su grado de participación en los hechos investigados.

    El fiscal adjunto Claudio Orellana, de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, afirmó que “tuvimos la formalización de cuatro personas que aparecen partícipes en una investigación que se inició en abril, el día 19, por la colocación de un artefacto explosivo simulado y un par de artefactos corrosivos, más el lanzamiento de algunos panfletos con amenazas en contra de un particular en la comuna de Ñuñoa”.

    Luego de la audiencia, dos de los imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y otro con arresto domiciliario total.

    Tras haber solicitado las órdenes de detención en contra de tres personas que aparecen vinculadas directamente con el hecho, además de la entrada y registro a los domicilios de los imputados en las comunas de Santiago, Recoleta y Pedro Aguirre Cerda, se logró el hallazgo de objetos de interés investigativo en los inmuebles.

    Entre ellos, pólvora negra, cordón detonante, elementos metálicos susceptibles de ser utilizados como metralla y otros materiales asociados a la confección de artefactos explosivos.

    También se hallaron 64 cartuchos balísticos de distintos calibres, teléfonos celulares, computadores y otros dispositivos electrónicos, evidencia documental, elementos pirotécnicos, sustancias químicas, temporizadores, componentes eléctricos y diversos materiales susceptibles de ser utilizados en la fabricación de artefactos explosivos, de acuerdo a lo que informó Carabineros de Chile.

    En detalle, el fiscal Orellana aseguró que hubo tres personas detenidas por el hecho en sí que afectó la vivienda de Fernando Villegas en abril pasado, cuando los desconocidos colocaron una bolsa de papel en el cierre perimetral de la vivienda, con un sistema de relojería y una botella que, aparentemente era acelerante, además de panfletos con ofensas hacia el sociólogo, firmados por la agrupación “Frente Rebelde”.

    En tanto, la cuarta persona detenida, de 26 años, fue “por hechos que fueron verificados en flagrancia”, explicó el fiscal Orellana.

    Este último resultó con la medida cautelar de prisión preventiva, pero por haberse hallado droga y tres armas de fuego en su poder durante las diligencias de entrada y registro a viviendas, lo que derivó en que el tribunal lo enviara a prisión.

    Más sobre:Fernando VillegasFormalizaciónColocación de bombasÑuñoa

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