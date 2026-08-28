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    En prisión preventiva quedan el Turko y el Gocho del Tren de Aragua por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda

    El fiscal Héctor Barros señaló que van 26 imputados formalizados por el hecho y que se espera poder procesar a Carlos Gómez Moreno, conocido como Carlos Bobby.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Formalizados por el crimen del teniente (R) Ronald Ojeda.

    Tras una extensa jornada de formalización, Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, y Adrián Rafael Gámez Finol o Rafal Enrique Gámez Salas, alias el Turko, fueron enviados a prisión preventiva por su responsabilidad en el secuestro con homicidio del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda, ocurrido el año 2024.

    Cabe recordar que el Gocho fue detenido en Colombia en febrero de 2025, mientras que el Turko, fue apresado semanas antes, el 30 de diciembre de 2024, en Houston, Texas, Estados Unidos.

    El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, relevó la formalización, al señalar que “en este caso estamos llegando a la cúspide de la organización. Solo nos falta que llegue Carlos Gómez Moreno”, conocido como Carlos Bobby, quien también está en proceso de ser extraditado al país para ser formalizado como parte de la cúpula del Tren de Aragua en el país.

    “El tribunal, en este caso, dio por establecida la existencia del delito y de la participación de los imputados”, agregó Barros, por lo que el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva por hasta los 120 días que se extenderá la investigación.

    Respecto al caso del secuestro con homicidio del teniente (R) Ojeda, Barros afirmó que van 26 imputados formalizados hasta ahora dentro de la organización.

    “En total, tenemos entre órdenes de detención y formalizados, 32 imputados, y eso habla de una investigación bastante robusta y un buen trabajo policial, de la PDI en conjunto a Carabineros y el OS-9″, agregó el persecutor.

    En esa línea, Barros sostuvo que “El Turko” era el líder de la facción del Tren de Aragua en Chile.

    “Él estuvo a cargo de la parte operativa, dando la instrucción desde afuera del país del secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda”, agregó.

    Cabe señalar el Turko fue imputado por secuestro con homicidio, asociación criminal, por doble secuestro con homicidio y extorsiones a comerciantes que vendían a través de aplicaciones algunas especies, como zapatillas.

    Respecto a Carlos Gómez, alias Carlos Bobby, Barros precisó que “está otorgada su extradición hacia Chile, por dos hechos en particular, a lo menos y una vez que llegue a Chile lo vamos a formalizar como uno de los líderes, en este caso para Sudamérica, del Tren de Aragua”.

    Vinculación con el régimen venezolano

    El fiscal Barros también fue consultado por la vinculación de los imputados con el régimen de Venezuela, cuando era comandando por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

    En ese sentido, afirmó que “en este caso lo que hemos reiterado desde abril de 2024, es que este hecho tiene una connotación que no son propias al Tren de Aragua. Ellos actuaron prestando un servicio en este caso en particular, no es la manera típica de actuar. Nunca los habíamos visto caracterizados como funcionarios de la PDI”.

    De acuerdo con los antecedentes de la investigación, Barros afirmó que “actuaron por orden de Diosdado Cabello, quien encarga el secuestro y el homicidio de Ronald Ojeda, quien era un disidente del gobierno venezolano”.

    Barros recordó que Ojeda participó en dos intentos por derrocar a Maduro y “en el último intento (de diciembre de 2023), dos meses después, lo terminan secuestrando y asesinando”.

    Más sobre:Ronald OjedaEl TurkoEl GochoFiscalía ECOHFormalización

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