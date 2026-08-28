Ganancias de Ripley suben 59% ante positivo efecto de revalorización de propiedades

Ripley presentó sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del 2026, donde se observó un alza en las utilidades en un 59%, alcanzando $25.073 millones (US$27 millones) versus los $15.801 millones (US$17 millones) del mismo periodo del año pasado.

“Esta cifra incorporó los efectos positivos por la revalorización de propiedades de inversión de Mall Aventura”, explicó Ripley.

En el primer semestre la compañía acumula ganancias de $34.866 millones (US$38 millones), lo que equivale a un alza de 12%, versus los $31.167 millones (US$34 millones) del mismo periodo de 2025.

“Los resultados reflejan la fortaleza de nuestro ecosistema en Perú, donde retail, banco e inmobiliario volvieron a mostrar una evolución favorable, y el creciente aporte de los negocios bancario e inmobiliario al grupo. Mall Aventura continúa mostrando un sólido desempeño operacional, con altos niveles de ocupación y crecimiento de las ventas de sus locatarios. En Chile seguimos gestionando una base de comparación exigente en retail, mientras que en el banco los indicadores de riesgo han evolucionado en línea con la industria y parte de la coyuntura económica. En paralelo, continuamos fortaleciendo el perfil financiero de Ripley, con una menor deuda relativa y resultados más diversificados”, señaló Werner Geissbühler, CFO de Ripley Corp.

Los ingresos de la compañía de retail llegaron a $564.138 millones (US$612 millones), con un crecimiento de 5,8%, y acumula a junio $1.070.884 millones (US$1.161 millones), con un alza de 4,1%.

Este resultado “estuvo impulsado principalmente por el segmento bancario, con ingresos que aumentaron 15,4% anual, apoyados por la expansión de las colocaciones en Chile y Perú. También, por el segmento inmobiliario que creció 11,1% y el retail, que creció 2,5% en el año, reflejando una favorable evolución de sus operaciones en Perú”.

El ebitda de Ripley tuvo una caída de 10,5% trimestral hasta los $43.870 millones (US$48 millones), y de 6,7% en el semestre hasta los $85.830 millones (US$93 millones). Este indicador aumentó un 10,5% año a año en Perú, lo que se explica por un buen desempeño del negocio bancario y de Mall Aventura.

La caída del ebitda fue motivada por el negocio en Chile, que cayó a $13.349 millones (US$15 millones) ante una contracción del negocio de retail en territorio nacional (82%) “en un contexto de alta base de comparación y mayor actividad promocional, parcialmente mitigados por la disciplina de gastos”, precisó Ripley.

Ripley resaltó a Perú por el aumento de su aporte en el ebitda a través de los años. En el segundo trimestre del 2019 representaba el 40% de Ripley Corp, y para este 2026 consolidó en 65%.

Desempeño por negocio

Particularmente en el segmento de retail tuvo un incremento de 2,5% hasta los $401.573 millones (US$436 millones), impulsado por Perú donde las ventas subieron 13,6%, “por una adecuada ejecución comercial y una eficiente gestión de inventarios”, explica Ripley.

En cambio, en Chile las ventas de retail cayeron 4% en el trimestre “una evolución más favorable que la observada en el trimestre anterior, a medida que se moderó el efecto de la base extraordinaria de turistas extranjeros. La demanda local se mantuvo estable y el negocio operó con un menor número de tiendas respecto del mismo período del año anterior”, sostuvo la firma. Al observar el same store sales en Chile también hubo una disminución de 7,3%.

El segmento inmobiliario tuvo un alza de ingresos de 2,7% en Chile y de 11,1% en Perú. El crecimiento en Mall Aventura (en el país vecino) estuvo “apoyado por mayores ingresos por arriendos mínimos, asociados a mayores niveles de ocupación, reajustes contractuales por inflación y el aporte de ampliaciones incorporadas durante 2025. A ello se sumaron mayores arriendos variables, derivados del crecimiento de las ventas de los locatarios y una evolución favorable de los ingresos por estacionamientos, favorecidos por ajustes tarifarios y un mayor flujo de visitantes”.

En tanto, el segmento bancario tuvo un alza de 18% en Chile: “La venta de productos financieros, principalmente avances, superavances y créditos de consumo, mantuvo un sólido dinamismo”, destaço Ripley. Banco Ripley incrementó sus ingresos 9,7% en Perú, “apoyados por la expansión de la cartera y menores niveles de riesgo respecto del año anterior”.