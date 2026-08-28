Toesca tomará el control de la sanitaria Suralis

Toesca Asset Management anunció hoy la firma de un acuerdo de compraventa con la empresa de origen canadiense Algonquin Power & Utilities Corp., por el 68,07% de Eco AcquisitionCo SpA, sociedad controladora de Suralis (exEssal), sanitaria que abastece a las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

La transacción, que se concretará mediante el nuevo fondo de inversión Toesca Infraestructura SS FI, permitirá a la administradora hacerse del 100% de Eco AcquisitionCo SpA, luego que, en diciembre de 2020, Toesca ingresara a la propiedad adquiriendo el 31,93% de la misma a través de su fondo Infraestructura II, según explicó la firma.

En detalle, Toesca Asset Management manejará el 93,96% de la propiedad vía dos sociedades: Eco AcquisitionCo SpA (43,03%) e Inversiones Iberaguas Limitada (51,07%), esta última dependiente de la primera.

En la propiedad también están Corfo (5,01%) y la Tesorería General de la República (0,86%). Según informó Pulso a inicios de este mes, el Gobierno estudia vender las participaciones minoritarias del Estado en empresas sanitarias.

“La operación constituye un paso natural en la inversión inicial de Toesca, momento desde el cual ha acompañado el proceso de transformación y fortalecimiento de Suralis”, dijo la empresa en un comunicado

Según explicó Toesca, Suralis mantendrá su actual modelo de gestión, administración ejecutiva, equipos y estrategia de desarrollo.

“La adquisición de Suralis profundiza la estrategia de Toesca de asumir posiciones de control en activos de infraestructura, participando activamente en su desarrollo y creación de valor de largo plazo”, agregó la sociedad sobre la operación.

Actualmente, la administradora también controla T-Power, una plataforma independiente del país de energía renovable, que reúne la central solar Luz del Norte (148 MW) —donde actualmente construye un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) de 720 MWh- y Cóndor del Sol (121 MW), un portafolio de 18 plantas fotovoltaicas de generación distribuida.

“Asumir el control de Suralis es la consecuencia natural de una relación que comenzó hace seis años. Durante este tiempo hemos conocido en profundidad a la compañía y hemos comprobado la relevancia que tiene como empresa para las personas y el desarrollo de las regiones donde opera, por lo que hoy damos este paso porque confiamos en el proyecto, en su equipo y en su capacidad para seguir creando valor con una mirada de largo plazo. Queremos continuar contribuyendo a su desarrollo”, destacó Carlos Saieh, gerente general de Toesca Asset Management.