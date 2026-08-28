Dónde y qué hora ver a Marcelino Núñez en la Premier League en el Manchester United vs. Ipswich Town.

Marcelino Núñez atraviesa un gran presente en el Ipswich Town. El chileno fue titular en el triunfo por 2-1 de su equipo ante Sunderland en la primera fecha de la Premier League. Luego fue la figura en el 3-1 ante Leicescer City por la Copa de la Liga.

Su gol de mitad de cancha, el segundo personal de esa tarde, dio la vuelta al mundo y le valió elogios en Inglaterra. Este domingo enfrentará al Manchester United en Old Trafford.

A qué hora ver a Marcelino Núñez en la Premier League en el Manchester United vs. Ipswich Town

El partido de Manchester United vs. Ipswich Town de Marcelino Núñez es este domingo 30 de agosto, a las 11.30.

Dónde ver a Marcelino Núñez en la Premier League en el Manchester United vs. Ipswich Town

El partido del Manchester United vs. Ipswich Town de Marcelino Núñez se transmite por ESPN y Disney+ Premium.