Dónde y qué hora ver a Marcelino Núñez en la Premier League en el Manchester United vs. Ipswich Town
El chileno ha sido titular en The Tractor Boys en el arranque de la temporada inglesa.
Marcelino Núñez atraviesa un gran presente en el Ipswich Town. El chileno fue titular en el triunfo por 2-1 de su equipo ante Sunderland en la primera fecha de la Premier League. Luego fue la figura en el 3-1 ante Leicescer City por la Copa de la Liga.
Su gol de mitad de cancha, el segundo personal de esa tarde, dio la vuelta al mundo y le valió elogios en Inglaterra. Este domingo enfrentará al Manchester United en Old Trafford.
A qué hora ver a Marcelino Núñez en la Premier League en el Manchester United vs. Ipswich Town
El partido de Manchester United vs. Ipswich Town de Marcelino Núñez es este domingo 30 de agosto, a las 11.30.
Dónde ver a Marcelino Núñez en la Premier League en el Manchester United vs. Ipswich Town
El partido del Manchester United vs. Ipswich Town de Marcelino Núñez se transmite por ESPN y Disney+ Premium.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.