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    Único oferente por casino de Pucón compra el Gran Hotel de la ciudad en más de $15 mil millones

    Enjoy había comprado el Gran Hotel Pucón en 2008 y en 2022 se inauguró como el “nuevo Hotel de Pucón”.

    Por 
    Emiliano Carrizo
     
    Ignacio Badal
    FOTO:DAVID CORTES SEREY/AGENCIAUNO.

    Andrés Raggio Guerrero fue el único oferente en la licitación para operar el casino de Pucón, que actualmente está en manos de los exacreedores de Enjoy, cuyo resultado se dio a conocer el pasado 11 de agosto.

    Y en una rápida jugada, dos semanas después, Raggio, a través de la sociedad Inversiones Gran Pucón SpA, también adquirió el Gran Hotel Pucón, que opera Enjoy en esa ciudad lacustre, en 372.342 UF, equivalente a $15.216 millones.

    Raggio fue gerente de Tesorería de Enjoy, luego de trabajar en el grupo financiero Euroamerica y en el farmacéutico Socofar-Cruz Verde. Hasta el mes pasado, era gerente de Finanzas de Clínica Las Condes.

    En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la gerenta general de Enjoy, Andrea Wolleter, informó que la propia Enjoy junto a sus sociedades coligadas Inversiones Inmobiliarias Enjoy SpA y Enjoy Holders SpA “vendieron la totalidad de las acciones de Inmobiliaria Península SpA”, dando por cerrado el contrato de promesa de compraventa firmado el 26 de junio pasado, es decir, un mes y medio antes de la licitación del casino.

    “Inmobiliaria Península SpA es dueña de los inmuebles ubicados en la comuna de Pucón, correspondientes al Pucón Real Estate bajo el contrato de emisión de bonos internacionales, que se encuentran arrendados actualmente a Casinos del Lago S.A., sociedad operadora del casino ubicado en la misma comuna”, explicó Wolleter.

    Fue la comisión de acreedores de Enjoy la que aprobó la operación, cuyo monto final “se encuentra sujeto a los ajustes postcierre que correspondan conforme al contrato”.

    Enjoy explicó que del dinero recaudado, $12.466 millones serán destinados al pago de los compromisos con los tenedores de bonos internacionales y los restantes $2.750 millones servirán para financiar gastos operacionales de Inmobiliaria Peñuelas SpA, la operadora del casino de Coquimbo, según estableció la comisión de acreedores.

    Enjoy estima que la transacción tendrá un positivo impacto en sus resultados, pues se contabilizará como una utilidad de $5.761 millones, monto que se restará de las pérdidas acumuladas que la sociedad mantiene a la fecha, que a marzo de este año alcanzaban a $582.812 millones.

    Luego de una criticada gestión administrativa y de recibir un severo golpe por el cierre de sus establecimientos en la pandemia, Enjoy debió pasar por dos procesos de reorganización judicial. El segundo, suscrito en agosto de 2024, obligó a la otrora mayor empresa de casinos de Chile a desprenderse de la mayoría de sus activos, como sus hoteles-casinos en Rinconada, Antofagasta, Chiloé, Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y Puerto Varas, que quedaron bajo una nueva empresa llamada Casinos de Chile, más Punta del Este. Y en este proceso, devolvió también sus licencias de casino en Viña, Pucón y Coquimbo.

    Por ello se abrió el proceso de licitación, cuyas ofertas se recibieron el pasado 11 de agosto.

    En el caso del casino de Pucón, la licencia debe entregarse en 2028.

    El inmueble, que data de 1935, había sido comprado por Enjoy en 2008 y en 2022 se reinauguró como Gran Hotel Pucón luego de un proceso de renovación.

    El hotel de categoría cinco estrellas está ubicado frente al Lago Villarrica y cuenta con una superficie construida de 12.500 metros cuadrados y 153 habitaciones. Además, ofrece spa, gimnasio, restaurantes, bar, piscinas interiores y exteriores, y salones de eventos.

    Más sobre:EmpresasCasinosEnjoynegocios

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