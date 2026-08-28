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    Xi Jinping culmina la purga del que fuera su principal asesor en el Ejército chino expulsándolo del Parlamento

    El ahora exvicepresidente de la Comisión Militar Central, Zhang Youxia, está siendo investigado por “graves violaciones de la disciplina y la ley”, el eufemismo empleado por el gobierno chino para describir los casos de corrupción.

    Por 
    Europa Press
    El presidente chino Xi Jinping y el general Zhang Youxia, en Beijing, el año pasado. Foto: Archivo

    El presidente de China, Xi Jinping, ha terminado de borrar del mapa político al que fuera su asesor militar más importante, el ahora exvicepresidente de la Comisión Militar Central Zhang Youxia, ahora también despojado de su escaño en la Asamblea Popular china, el Parlamento nacional.

    El Partido Comunista de China anunció en enero de este año la destitución de Zhang en el máximo órgano de mando militar de China y ahora la agencia oficial de noticias del país, Xinhua, ha informado de la expulsión del general en el Parlamento. El general, cabe recordar, está siendo investigado por “graves violaciones de la disciplina y la ley”, el eufemismo empleado por el gobierno chino para describir los casos de corrupción.

    También ha corrido la misma suerte Zhong Shaojun, el que fuera comisario político de la Universidad de la Defensa Nacional de Beijing, la más alta institución formativa del Ejército del país.

    A la espera de que concluyan los resultados de las investigaciones, que suelen darse a conocer durante las sesiones plenarias como la que tendrá lugar en octubre, las purgas asamblearias han continuado con la expulsión del excomandante de la ahora extinta Fuerza de Apoyo Estratégico, Ju Qiansheng, y el excomandante del Mando Occidental del Ejército, Zhao Zongqi.

    Más sobre:ChinaXi JinpingZhang YouxiaComisión Militar CentralParlamentoZhong ShaojunMundo

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