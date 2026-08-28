Pavez descarta cualquier relación del gobierno con Cerimedo: “No hay vínculo alguno que podamos reconocer y explicar”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó este viernes que el gobierno de José Antonio Kast tenga cualquier vínculo con el consultor argentino Fernando Cerimedo, quien se encuentra acusado de tentativa de femicidio y además es investigado por enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos con el narcotráfico.

“A ver, la verdad es que el Gobierno de Chile no tiene ninguna vinculación con la persona que usted me menciona ”, aseguró Pavez a 24 Horas, tras ser consultado por el estratega transandino.

Para rápidamente añadir que “todo lo vinculado a las campañas del hoy presidente están aprobadas, rendidas. No hay vínculo alguno que nosotros podamos reconocer y explicar”.

“Como puedo dar cuenta, el gobierno no tiene ninguna vinculación con la persona objeto de esta investigación (...) de ninguna parte”, reafirmó finalmente.

El consultor argentino de líderes de derecha en América Latina, como Rodrigo Paz, Jair Bolsonaro y Javier Milei, ha sido vínculado al director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Felipe Costabal, ya que ambos compartieron en el contexto de la campaña por el “Rechazo”, en el plebiscito constitucional de entrada de fines del 2020.

Costabal reconoció entre funcionarios de gobierno que tuvo contactos hace más de cinco años con el también denominado “rey de los trolls”, pero aseguró que después no tuvo mayores nexos ni conversaciones con Cerimedo.

Sin embargo, figuras de la oposición han pedido aclarar su vínculo, en especial si es que el argentino ha tenido contactos o ha colaborado con la cartera durante los primeros meses de la Administración Kast.

El estratega está acusado de usar “granjas de bots” para incidir en procesos electorales y actualmente se encuentra encarcelado en Bolivia, luego de que fuera imputado como presunto autor intelectual del intento de asesinato de su expareja, Nadia Beller.