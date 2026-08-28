SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Pavez descarta cualquier relación del gobierno con Cerimedo: “No hay vínculo alguno que podamos reconocer y explicar”

    El subsecretario del Interior negó que exista un nexo del Ejecutivo con el consultor argentino conocido como el “rey de los trolls”, luego de que se vinculara a este último con el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Felipe Costabal.

    Por 
    Lya Rosen
    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Foto: Archivo. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó este viernes que el gobierno de José Antonio Kast tenga cualquier vínculo con el consultor argentino Fernando Cerimedo, quien se encuentra acusado de tentativa de femicidio y además es investigado por enriquecimiento ilícito y supuestos vínculos con el narcotráfico.

    “A ver, la verdad es que el Gobierno de Chile no tiene ninguna vinculación con la persona que usted me menciona”, aseguró Pavez a 24 Horas, tras ser consultado por el estratega transandino.

    Para rápidamente añadir que “todo lo vinculado a las campañas del hoy presidente están aprobadas, rendidas. No hay vínculo alguno que nosotros podamos reconocer y explicar”.

    “Como puedo dar cuenta, el gobierno no tiene ninguna vinculación con la persona objeto de esta investigación (...) de ninguna parte”, reafirmó finalmente.

    El consultor argentino de líderes de derecha en América Latina, como Rodrigo Paz, Jair Bolsonaro y Javier Milei, ha sido vínculado al director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Felipe Costabal, ya que ambos compartieron en el contexto de la campaña por el “Rechazo”, en el plebiscito constitucional de entrada de fines del 2020.

    Costabal reconoció entre funcionarios de gobierno que tuvo contactos hace más de cinco años con el también denominado “rey de los trolls”, pero aseguró que después no tuvo mayores nexos ni conversaciones con Cerimedo.

    Sin embargo, figuras de la oposición han pedido aclarar su vínculo, en especial si es que el argentino ha tenido contactos o ha colaborado con la cartera durante los primeros meses de la Administración Kast.

    El estratega está acusado de usar “granjas de bots” para incidir en procesos electorales y actualmente se encuentra encarcelado en Bolivia, luego de que fuera imputado como presunto autor intelectual del intento de asesinato de su expareja, Nadia Beller.

    Más sobre:Máximo PavezGobiernoFernando CerimedoFelipe CostabalPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paso de frente de mal tiempo por zona centro-sur del país deja 29 damnificados y 15 inmuebles con daño mayor

    Criteria: aprobación de Presidente Kast alcanza el 33% y desaprobación llega al 55%

    Embajada de Palestina rechaza dichos de Zaliasnik y pide aclarar eventual cambio de postura de Chile

    Macrooperativo nacional del OS7 contra venta de drogas por redes sociales deja 82 detenidos

    Al menos siete muertos y 23 desaparecidos tras naufragio de ferry en la costa norte de Chipre

    Nicolás Maduro comparte fotos desde la cárcel de Nueva York y cita a la Biblia: “Dios proveerá, Venezuela renacerá”

    Lo más leído

    1.
    Diana Aurenque: “Quizás en el futuro tengamos chicos muy conectados, pero incapaces de reconocer en el otro la necesidad de un abrazo”

    Diana Aurenque: “Quizás en el futuro tengamos chicos muy conectados, pero incapaces de reconocer en el otro la necesidad de un abrazo”

    2.
    Carla Amtmann (FA), alcaldesa de Valdivia: “Los puntos de sintonía entre Gabriel Boric y Tomás Vodanovic son gigantescos”

    Carla Amtmann (FA), alcaldesa de Valdivia: “Los puntos de sintonía entre Gabriel Boric y Tomás Vodanovic son gigantescos”

    3.
    Chile-Argentina: el mar de fondo del nuevo impasse diplomático

    Chile-Argentina: el mar de fondo del nuevo impasse diplomático

    4.
    Francisco Pérez Mackenna: “La clave de nuestra soberanía es abrirnos al mundo más que antes”

    Francisco Pérez Mackenna: “La clave de nuestra soberanía es abrirnos al mundo más que antes”

    5.
    Jara emplaza a Kast por eventual participación en foro de Madrid: “Tiene que decidir si es Presidente de todos los chilenos”

    Jara emplaza a Kast por eventual participación en foro de Madrid: “Tiene que decidir si es Presidente de todos los chilenos”

    6.
    Agenda de seguridad: lo que no se habla de la fractura oficialista

    Agenda de seguridad: lo que no se habla de la fractura oficialista

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Concepción vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 30 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 30 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Paso de frente de mal tiempo por zona centro-sur del país deja 29 damnificados y 15 inmuebles con daño mayor
    Chile

    Paso de frente de mal tiempo por zona centro-sur del país deja 29 damnificados y 15 inmuebles con daño mayor

    Criteria: aprobación de Presidente Kast alcanza el 33% y desaprobación llega al 55%

    Embajada de Palestina rechaza dichos de Zaliasnik y pide aclarar eventual cambio de postura de Chile

    La inmobiliaria emblema de Nueva Costanera
    Negocios

    La inmobiliaria emblema de Nueva Costanera

    Los ajustes que prepara Hacienda por la invariabilidad tributaria

    Isapres ofrecen los planes más baratos en cinco años gracias a la ley corta y menor gasto en licencias

    Cómo es el tratamiento de ultrasonido que podría ayudar a combatir la osteoartritis, según una investigación
    Tendencias

    Cómo es el tratamiento de ultrasonido que podría ayudar a combatir la osteoartritis, según una investigación

    Científicos crean un polvo que detiene hemorragias potencialmente mortales en 1 segundo

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy

    “Un escándalo; las imágenes son terribles”: las reacciones a la bochornosa batalla campal entre los Cóndores y los Teros
    El Deportivo

    “Un escándalo; las imágenes son terribles”: las reacciones a la bochornosa batalla campal entre los Cóndores y los Teros

    En vivo: el Ipswich Town de Marcelino Núñez se enfrenta al Manchester United en Premier League

    Hansi Flick tiene 9: el Barcelona se resigna por Julián Álvarez y ficha a Gabriel Jesús

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”
    Cultura y entretención

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Al menos siete muertos y 23 desaparecidos tras naufragio de ferry en la costa norte de Chipre
    Mundo

    Al menos siete muertos y 23 desaparecidos tras naufragio de ferry en la costa norte de Chipre

    Nicolás Maduro comparte fotos desde la cárcel de Nueva York y cita a la Biblia: “Dios proveerá, Venezuela renacerá”

    NASA lanza “Roman”: el telescopio que estudiará la materia, energía oscura y exoplanetas

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”
    Paula

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?