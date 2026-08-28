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    Iba a hacer una entrega por Uber Eats: los detalles del crimen del carabinero baleado en Renca que investiga la Fiscalía

    El equipo ECOH del Ministerio Público está en plenas diligencias para determinar por qué el uniformado estaba en ese lugar en el momento de los hechos. El funcionario policial estaba vestido de civil y andaba en su auto particular.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Eran las 19.15 cuando el cuerpo del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez (32) fue encontrado tendido en el piso, en la calle 21 Mayo de Renca. Vestía ropa de civil, con un banano en la cintura y presentaba un impacto balístico en su ojo izquierdo el que le terminó costando la vida.

    Inmediatamente, una vez que los vecinos alertaron a las policías, se activó un masivo operativo que incluyó personal del OS9 de Carabineros, de la Fiscalía ECOH y de la Policía de Investigaciones.

    Una de las primeras pistas que sirvió a los investigadores fue encontrar su vehículo a unos cuatro metros de su cuerpo. En el acto, la primera sospecha era que se trataba de un robo frustrado de su vehículo.

    “Se están realizando diferentes diligencias investigativas con funcionarios de OS-9 de Carabineros de Chile con el fin de poder establecer la participación de los sujetos que se vieron involucrados en este caso en el homicidio del funcionario de Carabineros”, señaló el fiscal ECOH Cristóbal Salazar en el sitio del suceso.

    Los investigadores comenzaron a realizar diversas diligencias para encontrar a los asesinos de Ortiz, un funcionario que se encontraba agregado al Centro Nacional de Perfeccionamiento y Capacitación de Carabineros, estaba casado y era padre de dos hijos, uno de tres y otro de un año.

    Los detalles

    Ortiz se encontraba en la Escuela de Formación en Cerrillos. De allí salió a eso de las 17.15 en su vehículo particular. En ese trayecto fue a dejar a dos compañeros a distintos puntos y luego se va a su comisaría ubicada en Vespucio con Independencia.

    Según fuentes que saben de lo ocurrido, el uniformado hacía labores en paralelo para la aplicación Uber Eats. En mente tenía realizar una entrega justamente durante la tarde de ayer. Ya todo estaba pactado, dicen las mismas fuentes.

    Al llegar al lugar, se encontró con tres sujetos. A ellos les entregó un paquete, pero los sujetos se habrían resistido a hacer el pago. Fue en ese momento cuando uno de ellos sacó un cuchillo para intimidarlo.

    En el acto, Ortiz abre su banano donde mantenía su arma de servicio para repeler el ataque. Sin embargo ahí fue cuando otro de los sujetos disparó contra él en el rostro. Los sujetos tomaron el paquete y el arma del carabinero y se dieron a la fuga. Hasta el cierre de esta edición, los sujetos no han sido ubicados.

    El carabinero mantenía en el bolsillo trasero de su pantalón su identificación policial.

    El jefe de la Zona Metropolitana Este, general Juan Pablo Díaz, también llegó al lugar la tarde del jueves al lugar de los hechos.

    Allí señaló: “Efectivamente tenemos uno de los nuestros fallecido. Debemos ser muy delicados y ser muy respetuosos de la familia. Es por ello que en estos momentos se están realizando las primeras diligencias. No se puede descartar ninguna dinámica respecto al hecho, pero efectivamente tenemos que lamentar la pérdida de uno de los nuestros en un procedimiento que en estos momentos se están iniciando las diligencias propias de esta dinámica”.

    Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que esta es “una investigación que está iniciando, es un sitio del suceso que está recién siendo periciado y, por tanto, no hay que adelantar ninguna hipótesis de desarrollo de esto ”Así que lamentarlo y esperar algún tiempo para, con prudencia, dar los detalles de lo sucedido”

    De acuerdo al reglamento de Carabineros, los uniformados no pueden mantener trabajos en paralelo a su labor policial. Quienes lo realizan arriesgan ser multados o tener una anotación negativa en su hoja de vida.

    Las dudas que rondan en el caso también están presentes en las autoridades de gobierno, las que han tomado la decisión de ser cautos hasta que la indagatoria esclarezca lo ocurrido. El Ministerio Público, en tanto, está enfocado en que sus primeras diligencias permitan aclarar por qué el funcionario policial estaba en ese lugar.

    Pese a todo, desde Uber Eats señalaron que el carabinero fallecido no tenía vínculo con esta empresa.

    Más sobre:CarabinerosCrimen

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