Incendio afecta a local comercial en centro de Santiago: no hay lesionados

Bomberos combatió un voraz incendio que afectó a un local comercial durante la madrugada de este sábado en el centro de Santiago, Región Metropolitana.

Según informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, declararon tercera alarma de incendio debido a la magnitud del siniestro iniciado a las 3:30 horas, el que generó una gran columna de humo.

Asimismo, Tromben indicó que 19 compañías y 21 carros se movilizaron al lugar del siniestro, ubicado en la intersección de Santa Rosa con Santa Isabel de dicha comuna, para combatir el incendio.

Con todo, el bombero informó que no hubo lesionados y que la situación ya está controlada por los equipos de emergencia.

El local afectado corresponde a un mall chino, donde bomberos trabajó con “gran material combustible, inflamable, también tóxico, principalmente textiles, plásticos. Por lo tanto, también existe esa misma nube, esa misma combustión que es compleja”.

Durante las primeras horas, el trabajo de Bomberos se concentró en controlar la propagación. Luego de esto, la determinación de los equipos estará en el combate al interior del recinto para extinguir los focos que permanezcan activos.

Asimismo, Bomberos iniciará las diligencias investigativas para determinar las causas que iniciaron el siniestro.