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    Política

    Carmona cuestiona reforma constitucional del Gobierno y arremete contra realización del Foro de Madrid en Santiago

    El presidente del Partido Comunista sostuvo que la iniciativa en materia de seguridad afectaría al sistema democrático y entregaría atribuciones discrecionales al Presidente de la República. Además, rechazó el encuentro regional del Foro de Madrid previsto para el 3 y 4 de septiembre en Santiago.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Carmona cuestiona reforma constitucional del Gobierno y arremete contra realización del Foro de Madrid en Santiago. En la imagen, Lautaro Carmona.

    El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó la reforma constitucional impulsada por el Gobierno en materia de seguridad y criticó la realización en Santiago del encuentro regional del Foro de Madrid, durante su intervención en el homenaje por los tres años de la muerte del exlíder del PC Guillermo Teillier.

    Al referirse a la iniciativa del Ejecutivo, Carmona sostuvo que la necesidad de abordar la seguridad pública es “compartida de manera transversal”, pero afirmó que la propuesta va “en otra dirección”.

    “La reforma constitucional, que hoy día ellos mismos relativizan, tiene propósitos que en la práctica avanzan políticas públicas que afectan al sistema democrático, criminalizan la legítima movilización de las organizaciones sociales”, sostuvo.

    Carmona cuestiona reforma constitucional del Gobierno y arremete contra realización del Foro de Madrid en Santiago

    En ese sentido, agregó que la propuesta “le da atribuciones discrecionales al Presidente de la República” y que “amplía ocho meses el estado de excepción sin consulta ni ratificación del Congreso”.

    Carmona cuestionó además que la iniciativa, según planteó, “no se pronuncia la necesidad de levantar el secreto bancario y seguir la huella del dinero que nos llevaría a quienes son la verdadera cabeza de la mafia”.

    Críticas al Foro de Madrid

    Durante su intervención, el dirigente comunista también se refirió al encuentro regional del Foro de Madrid, previsto para los días 3 y 4 de septiembre en Santiago, con la participación, según señaló, de personeros de la extrema derecha de distintos países de América Latina y Europa.

    Carmona afirmó que el Partido Comunista reitera su condena a lo que describió como una ofensiva coordinada de la derecha internacional, que a su juicio busca “anular las conquistas alcanzadas en décadas de lucha por los pueblos de América Latina y el Caribe, en defensa de la soberanía y la integración regional, de sus derechos políticos y sociales, y el acceso al desarrollo”.

    Carmona cuestiona reforma constitucional del Gobierno y arremete contra realización del Foro de Madrid en Santiago

    Sobre el encuentro, sostuvo que “se funda en la denominada Carta Madrid” y afirmó que el evento “pretende convertir a Chile en pivot de intervención imperialista en la región, retrotraer las conquistas democráticas y sociales de los pueblos a los más graves niveles conocidos durante las pasadas dictaduras”.

    Asimismo, señaló que, a su juicio, la instancia busca “intervenir y subordinar a los Estados nacionales, impedir la integración y el multilateralismo”.

    Finalmente, Carmona vinculó sus críticas con las fechas de septiembre en Chile, recordando la elección de Salvador Allende el 4 de septiembre y el golpe de Estado del 11 de septiembre. En ese contexto, afirmó que “es grave y provocador que en estos días se reúnan aquí, en nuestra patria, quienes legitiman y reivindican proyectos reaccionarios y antipopulares”.

    Más sobre:Lautaro CarmonaPartido ComunistaReformaConstituciónGobiernoForo de MadridJosé Antonio Kast

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