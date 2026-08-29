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    Katherinne Wollermann es dorada una vez más: la chilena hace historia en Polonia y se consagra como tricampeona mundial

    La paracanoísta nacional ganó su tercer certamen planetario consecutivo en Poznan (Italia 2025 y Hungría 2024) tras obtener un tiempo de 52.23 segundos en la KL1 200 metros.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Katherinne Wollermann se consagró como tricampeona mundial. Foto: IND.

    Katherinne Wollermann continúa haciendo historia. La paracanoísta nacional volvió a subir hasta lo más alto tras conquistar su tercer título mundial consecutivo en el Mundial de Para Canotaje de Polonia 2026.

    La chilena se convirtió en tricampeona del mundo tras brillar en la categoría KL1 200 metros, en una final en Poznan que dominó de principio a fin. Se colgó la medalla de oro gracias a un tiempo de 52.23 segundos, dejando atrás a dos de las principales exponentes del paracanotaje internacional. Superó por 1.69 segundos a la china Xie Maosan, bronce en el Mundial 2025, y por 1.69 segundos a la canadiense Brianna Hennesey, que cerró el podio.

    La oriunda de Chiguayante revalidó las coronas obtenidas en Italia 2025 y Hungría 2024: “Fue una carrera muy emocionante y difícil. Sacamos oro. Es muy importante para mi, es mi tercer oro mundial”, comenzó señalando tras obtener su tercer título mundial consecutivo.

    Estoy muy agradecida del cuerpo técnico y médico. Esto se lo dedico a mi familia y a todo Chile, que son lo más grande”, cerró Wollermann.

    Una de las mayores figuras del paracanotaje

    Wollermann venía antecedida de un oro en la Copa del Mundo realizada en Alemania, en mayo pasado, abriendo una temporada en la que tenía como objetivo el Mundial. Precisamente, la china Maosan también fue segunda en la definición en Brandeburgo.

    Dicha instancia es clave para medir rendimiento y ajustar estrategias de cara al gran desafío de la temporada: el certamen planetario, donde la chilena alcanzó un histórico tricampeonato.

    Así, añadió un nuevo título mundial, el tercero de su carrera. La chilena, que venía de imponerse en Szeged 2024 y Milán 2025, ratificó su estatus como una de las exponentes más importantes del paracanotaje mundial.

    Cabe mencionar que la paratleta nacional también se consagró en los Juegos Paralímpicos de París 2024. De esa forma, sumó tres mundiales consecutivos y un oro paralímpico en las últimas tres temporadas.

    Más sobre:PolideportivoParacanotajeKatherinne WollermannMundial de Para CanotajeTeam ChileTeam ParaChile

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