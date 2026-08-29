PDI detiene a un sujeto en La Pintana tras homicidio asociado a una disputa por control territorial

Por un asesinato vinculado a una disputa por control territorial, la Brigada de Homicidios (BH) Sur detuvo a un sujeto en la comuna La Pintana. Tras su formalización, el hombre quedó en prisión preventiva.

Los hechos se remontan al 16 de mayo en la población Santo Tomás, cuando cuatro personas sobre un automóvil SUV blanco dispararon reiteradamente contra la fachada de un inmueble identificado como un punto de venta de drogas .

Según explicó el fiscal Cristóbal Salazar, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), fueron al menos 39 disparos contra la vivienda “en el contexto de bandas rivales”.

La ofensiva provocó la muerte de un hombre chileno de 35 años, que falleció en el lugar tras recibir dos impactos balísticos. “No tenía ningún tipo de vinculación entre las bandas”, aclaró el persecutor.

La indagatoria, que involucró levantamiento de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, permitió la individualización de los sujetos involucrados en el delito, además de determinar que el móvil del ataque corresponde a una disputa por control territorial.

Arrestan a sujeto en La Pintana tras homicidio asociado a una disputa por control territorial

Se trata de al menos cinco sujetos jóvenes de nacionalidad chilena, que abordaban una camioneta con encargo por robo, de acuerdo con la inspectora Paula Salas de la BH Sur.

En cumplimiento a una orden de detención y de entrada y registro, la BH Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), más la Fuerza de Tarea Homicidios Sur y la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana (BRTM) ejecutaron la detención de un imputado en la misma población donde ocurrieron los hechos.

El aprehendido tiene 20 años y no mantenía antecedentes previos. El fiscal confirmó que ya fue formalizada la investigación en su contra por los delitos de robo con intimidación y homicidio simple. El Tribunal decretó su prisión preventiva, por riesgos de fuga y por representar un peligro la seguridad de la sociedad.

Banda criminal y disputas en Santo Tomás

El joven formaba parte de una banda criminal asociada a diferentes episodios de violencia e ilícitos contra la propiedad, como robos con violencia con la modalidad de “portonazos” y “encerronas” en La Florida y comunas del sector sur.

Los uniformados realizaron diferentes entradas y registros simultáneos a domicilios inmuebles vinculados al imputado y su agrupación. Durante los procesos incautaron equipos radiales portátiles, una pistola a balines y una pistola de fogueo adaptada para el disparo, además de cascos y chalecos de seguridad para protección balística y cortante”.

Arrestan a sujeto en La Pintana tras homicidio asociado a una disputa por control territorial

“Se logró establecer que los sujetos involucrados como imputados en el presente homicidio pertenecerían a una banda en la comuna La Pintana, los cuales se mantienen en constante disputa territorial con sujetos pertenecientes a la población La Legua , que se están tratando de asentar en la población Santo Tomás”, desarrolló Salas.

De acuerdo con el persecutor, dentro del grupo del imputado existen dos sujetos que mantienen una orden de detención vigente, con carácter permanente. Se están realizando diligencias para establecer sus paraderos.

Asimismo, hay un cuarto imputado que está actualmente privado de libertad. “Se va a solicitar su audiencia de formalización para poder comunicar estos hechos, tanto el robo con intimidación como el homicidio simple”, señaló Salazar.