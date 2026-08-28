Primer Congreso Nacional del Deporte y Municipalismo reúne a más de 200 representantes de todo Chile

Con la presencia del ministro del Deporte, Francisco Riveros; el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri; y el prorrector de la Universidad San Sebastián (USS), Javier Valenzuela, comenzó el Primer Congreso Nacional del Deporte y Municipalismo, organizado por la Comisión de Deportes de la ACHM, en colaboración con la USS.

El encuentro reúne a más de 200 alcaldes, concejales, directivos y funcionarios municipales de todo Chile, con el objetivo de compartir experiencias y entregar herramientas para fortalecer la gestión deportiva comunal. Durante las jornadas se abordarán desafíos como seguridad, inclusión, innovación, planificación y la organización de grandes eventos deportivos.

“Para que el deporte llegue a todos los territorios necesitamos municipios fortalecidos y una gestión coordinada. Queremos que las comunas cuenten con más herramientas para promover la actividad física, impulsar el deporte y generar oportunidades para sus comunidades. Este Congreso permite compartir experiencias y avanzar en mejores políticas locales para construir un Chile más activo e inclusivo”, señaló el ministro Riveros.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, destacó que “el deporte es una herramienta poderosa para transformar barrios, promover la inclusión y mejorar la calidad de vida. Este Congreso busca que la experiencia de los municipios se traduzca en mejores políticas, más profesionales y coordinadas, de acuerdo con las necesidades de cada territorio”.

En tanto, el prorrector de la USS, Javier Valenzuela, señaló que “el deporte es fundamental para el desarrollo y bienestar de las comunidades. Queremos poner nuestras capacidades y conocimiento al servicio de los municipios, generando iniciativas que permitan acercar sus beneficios a más personas”.

El programa considera además la participación de instituciones como el Comité Olímpico de Chile, Comité Paralímpico de Chile y Olimpiadas Especiales, junto con académicos y especialistas. También contempla un espacio sobre el rol de los municipios en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 y el lanzamiento de una campaña para prevenir la violencia en el fútbol amateur.

El Congreso se desarrollará hasta el sábado 29 de agosto en el Campus Santiago de la USS, con una jornada final de actividades deportivas. La iniciativa busca generar lineamientos y buenas prácticas que puedan ser replicados en las 346 comunas del país.