SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Por las condiciones climáticas: Conaf extiende exigencia de guía obligatorio en Parque Nacional Torres del Paine

    Según precisó el organismo, las lluvias y nieve en la zona dificultan un tránsito seguro por los senderos.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la Región de Magallanes informó que resolvió extender la exigencia de contar con guías acreditados para realizar senderismo en el Parque Nacional Torres del Paine.

    En concreto, la exigencia corre para los senderos de montaña Base Torres y “W”, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para Actividades Turísticas en Condiciones Invernales.

    Desde Conaf informaron que, si bien la temporada estival se inicia habitualmente el 1 de septiembre, se tomó la medida de seguridad por las inestables condiciones climáticas y el actual estado de los senderos.

    Según señalaron, las condiciones actuales del terreno dificultan un tránsito seguro, considerando la lluvia y nieve que ha caído en el lugar.

    En consecuencia, la exigencia de hacer senderismo con guías acreditados se extiende hasta el 15 de septiembre.

    Cabe recordar que el circuito de montaña Macizo Paine, también conocido como “O”, permanece cerrado y su apertura, considerada a partir de noviembre, estará sujeta a la evaluación de las condiciones climáticas y seguridad existentes durante esa fecha.

    Más sobre:Torres del PaineConafSenderosGuía turísticoMontaña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nepal: Rescatistas perforan túneles para llegar a más de 900 trabajadores hidroeléctricos desaparecidos

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    EE.UU.: Tiroteo tras aviso por violencia intrafamiliar deja un policía muerto y otro herido en Carolina del Sur

    Investigan ataque armado en La Florida que dejó un fallecido y un herido grave

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Lo más leído

    1.
    Expertos llaman a vacunarse contra el VPH ante fuerte alza de contagios: causa seis tipos de cáncer, además del cervicouterino

    Expertos llaman a vacunarse contra el VPH ante fuerte alza de contagios: causa seis tipos de cáncer, además del cervicouterino

    2.
    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz

    3.
    Investigan ataque armado en La Florida que dejó un fallecido y un herido grave

    Investigan ataque armado en La Florida que dejó un fallecido y un herido grave

    4.
    La última jugada del conservador Luis Maldonado: invoca la Ley Zamudio por norma que lo obliga a jubilar y su caso llega al TC

    La última jugada del conservador Luis Maldonado: invoca la Ley Zamudio por norma que lo obliga a jubilar y su caso llega al TC

    5.
    Gobierno activa Código Azul en la RM y otras seis zonas del país ante bajas temperaturas

    Gobierno activa Código Azul en la RM y otras seis zonas del país ante bajas temperaturas

    6.
    A dos años de muerte de Fabiola Flores en grabación en El Colorado: familia de realizadora audiovisual exige justicia

    A dos años de muerte de Fabiola Flores en grabación en El Colorado: familia de realizadora audiovisual exige justicia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Medio Maratón de Santiago: Revisa los cortes y desvíos en el tránsito

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Investigan ataque armado en La Florida que dejó un fallecido y un herido grave
    Chile

    Investigan ataque armado en La Florida que dejó un fallecido y un herido grave

    Carabineros difunde identidades de tres prófugos buscados por homicidio de cabo segundo Alejandro Ortiz

    Capturan en Lima a “R15″, uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua en Chile

    El vértice exacto de la curva
    Negocios

    El vértice exacto de la curva

    El dilema de la próxima presidencia del Banco Central ante el fin del mandato de Rosanna Costa

    Lluvias más intensas tensionan la infraestructura de la Región Metropolitana: expertos advierten brechas en drenajes urbanos

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy
    Tendencias

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Miguel Ángel Mujica: “En todas las organizaciones hay problemas de gestión; es imposible que Santiago 2023 fuera la excepción”
    El Deportivo

    Miguel Ángel Mujica: “En todas las organizaciones hay problemas de gestión; es imposible que Santiago 2023 fuera la excepción”

    La grave lesión que golpea a Chile tras el violento triunfo sobre Uruguay en el Americas Rugby Championship

    Cirugía Monumental: los arreglos que Colo Colo tuvo que realizarle a su cancha y que fueron advertidos por la Conmebol en 2025

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”
    Cultura y entretención

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Nepal: Rescatistas perforan túneles para llegar a más de 900 trabajadores hidroeléctricos desaparecidos
    Mundo

    Nepal: Rescatistas perforan túneles para llegar a más de 900 trabajadores hidroeléctricos desaparecidos

    EE.UU.: Tiroteo tras aviso por violencia intrafamiliar deja un policía muerto y otro herido en Carolina del Sur

    Justicia boliviana dicta segunda detención preventiva contra argentino Fernando Cerimedo

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien