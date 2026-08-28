Por las condiciones climáticas: Conaf extiende exigencia de guía obligatorio en Parque Nacional Torres del Paine

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la Región de Magallanes informó que resolvió extender la exigencia de contar con guías acreditados para realizar senderismo en el Parque Nacional Torres del Paine.

En concreto, la exigencia corre para los senderos de montaña Base Torres y “W”, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para Actividades Turísticas en Condiciones Invernales.

Desde Conaf informaron que, si bien la temporada estival se inicia habitualmente el 1 de septiembre, se tomó la medida de seguridad por las inestables condiciones climáticas y el actual estado de los senderos.

Según señalaron, las condiciones actuales del terreno dificultan un tránsito seguro, considerando la lluvia y nieve que ha caído en el lugar.

En consecuencia, la exigencia de hacer senderismo con guías acreditados se extiende hasta el 15 de septiembre.

Cabe recordar que el circuito de montaña Macizo Paine, también conocido como “O”, permanece cerrado y su apertura, considerada a partir de noviembre, estará sujeta a la evaluación de las condiciones climáticas y seguridad existentes durante esa fecha.