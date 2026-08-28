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    Detectores de metales y rayos X: las medidas de seguridad que tendrá la Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins

    Más de 300 guardias de seguridad, entre ellos municipales y privados, se desplegarán en la fonda durante los cuatro días que durará la fiesta.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Quedan exactamente tres semanas para celebrar las Fiestas Patrias. En esta oportunidad el 18 de septiembre cae día viernes, por lo que varias fondas abrirán sus puertas al público desde el jueves 17 de ese mes.

    Ese es el caso de la Gran Fonda de Chile, que se realizará en el Parque O’Higgins. Considerando que esta es una de la ramadas que más público congrega, la Municipalidad de Santiago, junto a Carabineros, la PDI y agencias privadas, diseñó un reforzado plan de seguridad.

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que el año pasado se desarrolló una fonda tranquila, “no hubo hechos graves que lamentar y queremos que este año sea todavía más seguro”, indicó.

    En ese escenario anunció que, al igual que en la última edición, este 2026 la fonda contará con detectores de metales y scanner de rayos X en los tres accesos. “Funcionaron bien, por lo tanto los mantenemos y los reforzamos, porque hay un ingreso adicional”, sostuvo.

    “Queremos que este año sea todavía más seguro si es posible, y por eso replicamos toda la infraestructura que había el año pasado: controles de acceso, controles vía escáner de bolsos, paletas detectoras de metales”, detalló.

    Además, indicó que habrá más de 100 guardias privados y más de 250 municipales. Carabineros y la PDI también estarán presentes con una subcomisaría y un cuartel, respectivamente.

    También habrá tres ambulancias disponibles por si hay alguna emergencia, una de ellas será de alta complejidad. “Están 100% dispuestas para atender emergencias con equipos profesionales detrás”, afirmó el jefe comunal.

    Más cámaras y apoyo de Inteligencia Artificial

    El gerente de innovación de Ledrium, diego Sandoval, aseguró que esta será “la fonda más segura de Chile y la más preparada para poder recibir a toda la familia”.

    Sandoval explicó que en esta edición se trabajará con “una plataforma tecnológica que permite ser el cerebro central de todo el monitoreo”.

    “Esto a través de la implementación de cámaras con inteligencia artificial y además la integración de las cámaras del recinto para poder mejorar la cobertura y ampliar el monitoreo entregando funciones inteligentes”, detalló.

    Además, precisó que se incorporarán drones, bodycam tácticas y cámaras de lectura de placa patente para el ingreso vehicular.

    Respecto al transporte, el director de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Arturo Urrutia, hizo un llamado a asistir a la fonda en transporte público “para no producir atochamientos vehiculares. Es más fácil desplazarse sin los vehículos”, sostuvo.

    En ese sentido, el alcalde Desbordes adelantó que en los próximos días “habrá novedades en temas de transporte”.

    Más sobre:FondasFiestas PatriasSantiagoLa Gran Fonda de ChileParque O’Higgins

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