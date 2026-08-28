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    Dónde y qué hora ver a Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Inter Miami de Lionel Messi

    El Niño Maravilla enfrentará al cuadro de la Pulga en la Major League Soccer.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Dónde y qué hora ver a Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Inter Miami de Lionel Messi. Foto: @cfmontreal

    Alexis Sánchez se prepara para su tercer partido en la MLS. Este sábado, el Montreal visita al Inter Miami de Lionel Messi.

    El combinado del Niño Maravilla y Thomas Gillier llegua en el penúltimo lugar de la Conferencia Este, pero está a solo tres puntos de la postemporada. El cuadro de Florida, en tanto, es segundo detrás de Nashville.

    A qué hora ver a Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Inter Miami de Lionel Messi

    El partido de Inter Miami de Lionel Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier es este sábado 29 de agosto, a las 19.30

    Dónde ver a Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Inter Miami de Lionel Messi

    El partido del Inter Miami de Lionel Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier se transmite por Apple TV.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalDónde verAlexis SánchezMLSThomas GillierMontrealInter MiamiLionel Messi

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