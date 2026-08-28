Dónde y qué hora ver a Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Inter Miami de Lionel Messi. Foto: @cfmontreal

Alexis Sánchez se prepara para su tercer partido en la MLS. Este sábado, el Montreal visita al Inter Miami de Lionel Messi.

El combinado del Niño Maravilla y Thomas Gillier llegua en el penúltimo lugar de la Conferencia Este, pero está a solo tres puntos de la postemporada. El cuadro de Florida, en tanto, es segundo detrás de Nashville.

A qué hora ver a Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Inter Miami de Lionel Messi

El partido de Inter Miami de Lionel Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier es este sábado 29 de agosto, a las 19.30

Dónde ver a Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Inter Miami de Lionel Messi

El partido del Inter Miami de Lionel Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier se transmite por Apple TV.