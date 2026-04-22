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    Ben Brereton derrocha optimismo sobre el momento de la selección chilena: “El futuro es muy prometedor”

    El atacante del Derby County dio una larga nota en Inglaterra, conversación en la que reiteró su conformidad tras aceptar el desafío de jugar por la Roja.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Ben Brereton se ha consagrado como uno de los jugadores importantes de la Roja. FOTO: Comunicaciones FFCh.

    Ben Brereton ha tenido un 2026 reivindicatorio. Después de una primera mitad de la temporada llena de altibajos, el delantero logró consagrarse en el Derby County, equipo que pelea un puesto en los playoffs de la Championship para acceder a la Premier League de Inglaterra.

    Desde el 31 de enero pasado, el nativo de Stoke-on-Trent ha marcado cinco goles, actuaciones que han ayudado a los Carneros a instalarse en el octavo puesto, a dos posiciones de disputar una plaza por el ascenso.

    El equipo está a cuatro puntos, con seis por disputar, el equipo del chileno no pierde el foco de alcanzar la primera categoría. En medio de la vorágine del final de la competición, el jugador dio una larga entrevista en Inglaterra en la que se refirió a la selección chilena.

    “Cada vez que voy a la selección de Chile, lo disfruto mucho. El apoyo que recibimos en el país es increíble. Fue un momento notable cuando me llamaron por primera vez. Y el cariño que he recibido de los hinchas ha sido asombroso. Sobre todo, después de marcar algunos goles y jugar muchos partidos con el equipo nacional”, explicó Ben Brereton al medio británico Sky Sports.

    En la misma línea, el delantero destacó la importancia que ha tenido para su entorno el solo hecho de jugar por la Roja. De acuerdo con sus palabras, es un “orgullo” para sus cercanos.

    “Estoy feliz de ser parte de la selección de Chile y de hacer que mi familia se sienta orgullosa, tanto los que viven en ese país, como los que está acá en Inglaterra. Eso es algo realmente bueno para mí”, aseguró el atacante.

    Optimismo intacto

    Además, el futbolista reconoció la motivación que significa jugar en la escuadra nacional, a la vez que espera seguir en las próximas convocatorias del equipo.

    “Estoy muy contento de haber tomado la decisión de jugar por Chile, porque las experiencias que he vivido con la Selección han sido increíbles. He aprendido muchísimo allí. Cada vez que me llaman, es genial ir y espero que me llamen muchas veces más”, aseguró el ariete.

    Sin embargo, Brereton aterrizó en uno de los peores momentos de la Roja, última en las Eliminatorias Sudamericanas y señalada como la peor escuadra chilena en este siglo.

    Al respecto, Brereton señaló que “está claro que no nos clasificamos para el Mundial esta vez, lo cual nos decepcionó muchísimo. Pero eso solo nos motivará a seguir adelante”.

    A pesar del fracaso, el británico confía en la nueva generación de jugadores. Es más, ve con mucho optimismo el futuro del combinado nacional en medio del próximo proyecto deportivo.

    “Ahora en el equipo chileno tenemos muchos jóvenes, hay hartos talentos emergentes. Ahora estamos trabajando en ello y el futuro se ve muy prometedor”, anunció Brereton.

    Más sobre:FútbolSelección ChilenaBen BreretonDerby County

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