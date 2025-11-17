Dos goles, pero al debe por los puntos: el renacer de Ben Brereton con la Roja tras el llamado de Nicolás Córdova

Ben Brereton volvió a festejar después de mucho tiempo. Fue el autor de la segunda anotación en la victoria de la Roja sobre Rusia, por 2-0, logrando sumar su segundo partido seguido marcando con la Roja. El artillero es uno de los llamados a liderar el nuevo proceso de la selección chilena.

El nacido en Stoke-on-Trent no fue considerado por Nicolás Córdova para ser parte de la oncena estelar, pero sí para ingresar en el complemento. Saltó al campo en el 59′ y poco después anotó (76′).

Fue él mismo quien inició una intensa presión que complicó a la zaga rusa. Gabriel Suazo la completó y consiguió una recuperación que dejó mano a mano a Brereton, que definió sin problemas. Ante Perú, en la victoria en el amistoso disputado en octubre, también celebró.

“Estoy muy contento de estar de vuelta con los chicos (…) Han sido increíbles. Siempre que he ido a Chile, los chicos han sido increíbles. Es un grupo muy bueno, como se puede ver, tanto dentro como fuera del campo, bien conectado. Y sí, ahora se trata de dar un paso hacia adelante. Obviamente, todos estamos decepcionados por no clasificar al Mundial, pero ahora estamos olvidando eso y enfocándonos en lo que nos queda por delante. Siento que los últimos tres partidos han sido muy buenos”, aseguró este domingo, en su primera declaración oficial tras la polémica con Gareca.

Ben Brereton anotó el segundo gol de Chile en la victoria ante Rusia. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh.

Años para el olvido

Brereton comienza a dejar atrás unos años para el olvido, marcado principalmente por sus pasos en el Villarreal y Southampton. Entre medio, en el Sheffield United, se encontró con un pequeño oasis, aunque aún lejos de sus mejores números.

Su llegada al Derby County, tras ser marginado en el Sotton, tampoco estuvo exenta de complicaciones. El pésimo inicio de año de los Rams en la Championship, la temprana eliminación en la Copa de la Liga y un deslucido rendimiento del delantero desató profundas críticas, siendo el chileno uno de los más apuntados.

No obstante, Brereton comenzó a sumar minutos y terminó por borrar su sequía. Marcó un golazo para rescatar a su equipo y sellar el empate ante el Wrexham, en septiembre pasado. Así, volvió a anotar tras cinco meses en blanco. Su último tanto había sido en abril, en el triunfo del Sheffield sobre el Cardiff.

Y si bien sus cifras goleadoras están aún al debe, el delantero nacional se reencontró con la titularidad. Se ha vuelto un fijo en las oncenas del técnico John Eustace, compartiendo ataque con Patrick Agyemang y Carlton Morris, siempre cargado en una banda, no como referente.

Después, en noviembre, vino su desahogo con la Roja tras anotarle a Perú, selección que se medirá nuevamente con el Equipo de Todos el martes 18 de noviembre, en Rusia.

“Es un equipo nuevo en comparación a cuando yo empecé a jugar por Chile. Es muy importante que tengamos una buena conexión dentro del grupo. Todos amamos venir aquí y disfrutarlo. Estoy realmente feliz, necesitábamos esa victoria hoy. Como puedes ver hoy, los hinchas han sido geniales. Obtenemos un gran apoyo en todos los lugares donde vamos. Los fans dan mucho amor al equipo”, aseguró.

Brereton volvió a anotar con la camiseta de la Roja tras dos años y cuatro meses. Su último festejo había sido en junio de 2023, en la goleada por 5-0 sobre República Dominicana, donde se matriculó con un triplete.

Ben Brereton se estrenó en las redes con el Derby County. Foto: @dcfcofficial (X).

Al debe en partidos oficiales

El delantero retornó a la selección chilena justamente un año después de la controversial situación con Ricardo Gareca. En septiembre de 2024, el artillero fue reemplazado ante Bolivia, apenas 35 minutos después de iniciado el cotejo. Desde ese entonces, el Tigre no volvió a considerarlo. Derechamente lo cortó.

“No ser nominado es devastador para mí. La gente me ha recibido de gran manera. A mi mamá y a mi familia les encanta, es un gran honor para mí ir a jugar por Chile. Es fútbol. A algunos entrenadores les gustas, a otros simplemente no, así es como es. No tiene sentido que yo esté sentado aquí quejándome de lo que pasó porque al final del día los entrenadores son los que deciden”, explicó, hace unos meses, sobre la polémica.

En ese sentido, tras la salida del Flaco, el propio Nicolás Córdova llamó personalmente a Brereton para que se reintegrara con el Equipo de Todos. “Es un jugador que está en Inglaterra. No tenemos a tanto a ese nivel. Cuando hablé con él estaba contento e ilusionado. Le gusta mucho venir. Uno nota quién realmente tiene ganas de estar. En una situación como la que estamos, donde los partidos son complejos y el puntaje pasa a segundo plano, hay que estar seguro de quienes llamas. Los partidos no son tan atractivos, pero el mensaje fue claro, vamos a hacer una nómina para potenciar las próximas Eliminatorias”, aseguró el técnico cuando dio a conocer la nómina de Chile.

Brereton le respondió con goles, pero también destacó su recibimiento: “El cuerpo técnico ha sido brillante. Desde que regresé a Chile, la gente ha sido brillante. Tiene una buena conexión con todos. Estamos muy contentos de representar a Chile”, aseguró.

Dos tantos en dos encuentros marcaron su regreso. Eso sí, el ariete aún está al debe en encuentros oficiales. Su última anotación por los puntos fue ante Argentina, en la caída 2-1 en Calama por Eliminatoria, en enero de 2022.

Es por ello que ante la imposibilidad de jugar encuentros de esa categoría, el delantero recién podrá quebrar su mala racha en 2027. Es decir, pase lo que pase, va a cumplir cinco años sin anotar por los puntos.

Brereton acumula un total de 39 encuentros en su etapa con la selección chilena, que inició en la Copa América 2021. Fue titular en 26 de ellos y suplente en 13. Ha marcado nueve goles, logrando un promedio un poco superior a 0,2 tantos por partido. El desglose de sus anotaciones son uno por el certamen continental (Bolivia), tres por Eliminatorias (Paraguay, Venezuela y Argentina) y cinco en amistosos (República Dominicana, Perú y Rusia).