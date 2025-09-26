SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Hinchas de Derby County piden la salida de Ben Brereton de la titularidad tras mal inicio en la Championship

El equipo de los Carneros solo ha ganado un partido de seis en la segunda categoría, pese a la llegada de 13 incorporaciones. Una de ellas la del atacante chileno, principal apuntado por los simpatizantes del Pride Park.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Ben Brereton no logra despegar en Derby County. FOTO: Derby County.

El equipo de Derby County prometía mucho para esta temporada. El arribo de 13 nuevos jugadores bajo el mando del técnico John Eustace encendieron el optimismo de sus exigentes simpatizantes.

Sin embargo, los Rams han tenido un comienzo difícil. Ganaron solo uno de sus seis primeros partidos en la Championship, además de una temprana eliminación en la Copa de la Liga a manos del Burnley, equipo que hoy milita en la Premier League.

El último arribo en la ventana de fichajes fue el internacional chileno Ben Brereton. El atacante llegó cedido desde el Southampton después de que quedó más que claro que el nacido en Stoke-on-Trent no entraba en los planes del nuevo entrenador Will Still.

El delantero debutó en la única victoria de los Rams en la temporada, cuando vencieron como visitantes ante el West Bromwich Albion, pero todavía no logra cuajar una actuación convincente con su actual escuadra.

En el último partido, el ariete fue sustituido cerca del final en la derrota como local ante Preston North End. Fue entonces cuando los aficionados del Derby recurrieron a las redes sociales para expresar su descontento con su actuación, tal como describe el sitio británico Football League World.

Recriminaciones

El equipo de los Carneros luchaba por afianzarse en la primera mitad contra Preston. Entonces Eustace decidió el ingreso del delantero estadounidense Patrick Agyemang desde el banco en lugar de Callum Elder, situación que tampoco benefició al juego de Brereton.

El chileno fue reemplazado en el minuto 87 por Lars-Jorgen Salvesen, y muchos fanáticos reclamaron la decisión de Eustace de mantenerlo en la cancha durante tanto tiempo.

“Los fanáticos del Derby se quedaron perplejos sobre cómo Brereton Díaz duró tanto tiempo, y con Kayden Jackson en el banco, no es que los Rams no tuvieran otra opción. Es una afirmación dura haber jugado solo dos partidos en el Derby, pero los fanáticos del club no se guardan nada para expresar su descontento con su desempeño”, advierte el portal británico.

En una súplica directa al entrenador Eustace, los fanáticos del Derby no solo piden no volver a ver al jugador de 26 años jugar noventa minutos completos para el club. En la misma línea critican abiertamente las tácticas del ex entrenador de Blackburn Rovers y Birmingham City.

El próximo sábado, el equipo de Derby viajará a Wrexham donde tampoco está clara la titularidad del chileno quien, además, tampoco cumplió una gran actuación en el partido eliminatorio de la Roja ante Uruguay.

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:FútbolChampionshipBen BreretonDerby County

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol comparece por primera vez desde su arresto en julio

La OTAN intercepta cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania

Violento robo a vivienda en Peñalolén: sujetos golpearon al dueño de casa

Qué desafíos plantean los acelerados avances de la IA en la política y gobernanza internacional

A qué hora comienza a llover hoy en Santiago, según el tiempo

María Sonora, el regreso del grupo chileno inconcluso que divisó el futuro: “En Chile ser de vanguardia no es un halago”

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

3.
Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

4.
Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

5.
Revive el triunfo de la Universidad de Chile sobre Alianza Lima que lo mete en la semifinal de la Copa Sudamericana

Revive el triunfo de la Universidad de Chile sobre Alianza Lima que lo mete en la semifinal de la Copa Sudamericana

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Temblor hoy, viernes 26 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 26 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Violento robo a vivienda en Peñalolén: sujetos golpearon al dueño de casa
Chile

Violento robo a vivienda en Peñalolén: sujetos golpearon al dueño de casa

Temblor hoy, viernes 26 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Quiénes son los candidatos al Senado por la región de Arica y Parinacota

Trump anuncia nuevos aranceles: 100% a productos farmacéuticos y fuertes gravámenes a camiones y muebles
Negocios

Trump anuncia nuevos aranceles: 100% a productos farmacéuticos y fuertes gravámenes a camiones y muebles

Mercado sube proyecciones de PIB e inversión para 2025 y 2026: expertos lo atribuyen al ciclo electoral

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Qué desafíos plantean los acelerados avances de la IA en la política y gobernanza internacional
Tendencias

Qué desafíos plantean los acelerados avances de la IA en la política y gobernanza internacional

A qué hora comienza a llover hoy en Santiago, según el tiempo

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

La fuerte autocrítica de Lucas Assadi pese a su gol clave: “No me sentí bien, pero estoy muy contento de haber anotado”
El Deportivo

La fuerte autocrítica de Lucas Assadi pese a su gol clave: “No me sentí bien, pero estoy muy contento de haber anotado”

Gustavo Álvarez no se conforma con las semifinales de la Copa Sudamericana: “Espero que este no sea el peak de rendimiento”

Néstor Gorosito acusa burlas de la U tras la eliminación y se mofa de la barbarie ante Independiente

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

María Sonora, el regreso del grupo chileno inconcluso que divisó el futuro: “En Chile ser de vanguardia no es un halago”
Cultura y entretención

María Sonora, el regreso del grupo chileno inconcluso que divisó el futuro: “En Chile ser de vanguardia no es un halago”

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol comparece por primera vez desde su arresto en julio
Mundo

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol comparece por primera vez desde su arresto en julio

La OTAN intercepta cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania

El presidente surcoreano ve “muy avanzado” el programa nuclear norcoreano y teme posibles exportaciones de armas

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?