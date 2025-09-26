Hinchas de Derby County piden la salida de Ben Brereton de la titularidad tras mal inicio en la Championship

El equipo de Derby County prometía mucho para esta temporada. El arribo de 13 nuevos jugadores bajo el mando del técnico John Eustace encendieron el optimismo de sus exigentes simpatizantes.

Sin embargo, los Rams han tenido un comienzo difícil. Ganaron solo uno de sus seis primeros partidos en la Championship, además de una temprana eliminación en la Copa de la Liga a manos del Burnley, equipo que hoy milita en la Premier League.

El último arribo en la ventana de fichajes fue el internacional chileno Ben Brereton. El atacante llegó cedido desde el Southampton después de que quedó más que claro que el nacido en Stoke-on-Trent no entraba en los planes del nuevo entrenador Will Still.

El delantero debutó en la única victoria de los Rams en la temporada, cuando vencieron como visitantes ante el West Bromwich Albion, pero todavía no logra cuajar una actuación convincente con su actual escuadra.

En el último partido, el ariete fue sustituido cerca del final en la derrota como local ante Preston North End. Fue entonces cuando los aficionados del Derby recurrieron a las redes sociales para expresar su descontento con su actuación, tal como describe el sitio británico Football League World.

Recriminaciones

El equipo de los Carneros luchaba por afianzarse en la primera mitad contra Preston. Entonces Eustace decidió el ingreso del delantero estadounidense Patrick Agyemang desde el banco en lugar de Callum Elder, situación que tampoco benefició al juego de Brereton.

El chileno fue reemplazado en el minuto 87 por Lars-Jorgen Salvesen, y muchos fanáticos reclamaron la decisión de Eustace de mantenerlo en la cancha durante tanto tiempo.

“Los fanáticos del Derby se quedaron perplejos sobre cómo Brereton Díaz duró tanto tiempo, y con Kayden Jackson en el banco, no es que los Rams no tuvieran otra opción. Es una afirmación dura haber jugado solo dos partidos en el Derby, pero los fanáticos del club no se guardan nada para expresar su descontento con su desempeño”, advierte el portal británico.

En una súplica directa al entrenador Eustace, los fanáticos del Derby no solo piden no volver a ver al jugador de 26 años jugar noventa minutos completos para el club. En la misma línea critican abiertamente las tácticas del ex entrenador de Blackburn Rovers y Birmingham City.

El próximo sábado, el equipo de Derby viajará a Wrexham donde tampoco está clara la titularidad del chileno quien, además, tampoco cumplió una gran actuación en el partido eliminatorio de la Roja ante Uruguay.

