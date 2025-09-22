SUSCRÍBETE
EN VIVO

En vivo: conoce los ganadores en la entrega del Balón de Oro 2025

La gala que se desarrolla en París tiene a Lamine Yamal y Ousmane Dembélé entre los principales candidatos a quedarse con la máxima distinción.

Foto: B. Papon/L'Équipe.

Minuto a minuto

PSG, equipo del año

El cuadro de París, ganador de la Champions League, ganó el trofeo al mejor equipo de la temporada.

Los porteros que se colocan en lo más alto

Hannah Hampton (Chelsea), en el fútbol femenino, y Gianluigi Donnarumma (Manchester City), en el masculino, son los ganadores al trofeo como mejor arquero de la temporada.

La elección del mejor DT

Luis Enrique se queda con el trofeo a mejor entrenador de la temporada. El estratega del PSG fue clave en la obtención de la primera Champions League del club.

El mejor futbolista joven

Lamine Yamal se queda con el Trofeo Kopa 2025 al mejor futbolista joven.

¡Arranca la ceremonia del Balón de Oro!

Los últimos 10 en ganar el Balón de Oro:

Rodri (2024), Lionel Messi (2023), Karim Benzema (2022), Lionel Messi (2021), Lionel Messi (2019), Luka Modric (2018), Cristiano Ronaldo (2017), Cristiano Ronaldo (2016), Lionel Messi (2015) y Cristiano Ronaldo (2014).

¡Dembelé también!

Ousmane Dembélé acaba de arribar al evento que se desarrolla en París. El futbolista francés es otro de los candidatos a quedarse con la máxima distinción.

¡Ya está Yamal!

La estrella del Barcelona Lamine Yamal ya pasó por la alfombra roja, quien es una de los máximos candidatos a quedarse con el Balón de Oro.

¡Bienvenidos!

Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la edición 69 de la entrega del Balón de Oro, en París.

