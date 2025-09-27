Tras cinco meses de sequía: Ben Brereton marca un golazo y rescata un empate para el Derby County

Ben Brereton sonríe luego de mucho tiempo. Cinco meses después, volvió a los festejos. El atacante nacional anotó un golazo en la igualdad del Derby County en su visita al Wrexham, por 1-1. El chileno se estrenó en las redes con la camiseta de los Rams, que continúan con un rumbo dubitativo.

El sorprendente cuadro galés, del que es dueño el actor Ryan Reinolds y acumula tres ascensos consecutivos, se plantó como un duro escollo. Su objetivo es acceder a la Premier League, aunque primero deberán sortear el complejo escenario que plantea la Championship.

El Wrexham comenzó ganando gracias al tanto de Lewis O’Brien, en el 59′. Sin embargo, el Derby County llegó al empate gracias a un verdadero golazo de Brereton (72′).

El chileno recibió en tres cuartos de cancha y quedó mano a mano ante un zaguero. Enganchó y lo eludió con un túnel para terminar sacando un ajustado remate que se incrustó en el ángulo. Tanto de gran factura para el nacido en Stoke-on-Trent.

Críticas y mala racha goleadora

Pese a rescatar el empate, el Derby County continúa sumando dudas. Los Rams marchan en la vigesimosegunda posición (de 24) de la Championship, con seis unidades. Tienen apenas un triunfo y acumulan tres derrotas y tres paridades.

A su deslucido inicio en la liga se suma la temprana eliminación en la Copa de la Liga a manos del Burnley, que milita actualmente en la Premier League.

Ha sido un comienzo complejo para los Carneros. El nuevo técnico John Eustace y las 13 incorporaciones, entre las que destaca la de Brereton, no han podido cumplir con las expectativas. En ese sentido, el chileno había sido uno de los más criticados.

En el anterior cotejo, el delantero fue sustituido cerca del final en la derrota como local ante el Preston North End tras un partido sin puntos altos. “Los fanáticos del Derby se quedaron perplejos sobre cómo Brereton Díaz duró tanto tiempo, y con Kayden Jackson en el banco, no es que los Rams no tuvieran otra opción. Es una afirmación dura haber jugado solo dos partidos en el Derby, pero los fanáticos del club no se guardan nada para expresar su descontento con su desempeño”, consignó el sitio británico Football League World.

No obstante, el chileno respondió con un golazo en el empate con el Wrexham. Además, volvió a marcar tras cinco meses en blanco. Su último tanto había sido el 18 de abril de este año, en el triunfo del Sheffield United sobre el Cardiff. En su regreso al Southampton y en su inicio en el Derby County, contando amistosos, el nacional no había podido anotar.