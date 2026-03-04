SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    El equipo de los Carneros está en el octavo puesto en la tabla de posiciones de la Championship inglesa, a dos posiciones de los puestos de playoffs del ascenso a la Premier.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Ben Brereton comentó el buen momento del Derby County. FOTO: @dcfcofficial (Instagram).

    En agosto pasado, Ben Brereton daba un nuevo giro en su carrera después de llegar cedido al Derby County de la Championship, la segunda categoría del fútbol de Inglaterra.

    Tras no ser considerado en el Southampton, escuadra que había adquirido su pase en julio de 2024 por cerca de 9 millones de dólares, el delantero chileno otro destino en su carrera, el sexto equipo, tras hacerlo en Nottingham Forest, Blackburn Rovers, Villarreal, Sheffield United y los mismos Santos.

    Una apuesta arriesgada tanto para el jugador como para el club que lo acogió. Después de más de media temporada, la jugada ha estado llena de altibajos, aunque finalmente comienza a entregar frutos en busca del objetivo de ascender a la máxima categoría.

    El nativo de Stoke-on-Trent marcó una sola conquista en los primeros 20 partidos con la camiseta de Rams, aunque sin una sola asistencia, escuadra en la que fue titular en la mayoría de las veces.

    Sin embargo, a partir del 1 de enero, la condición del chileno ha cambiado diametralmente. Marcó en cuatro ocasiones, tres por la Championship y otro tanto por la Copa FA, además de conseguir tres pases de gol en el campeonato liguero.

    Van por más

    Actualmente, el Derby County se encuentra en la octava posición en la segunda categoría inglesa, a solo dos puestos de los equipos que avanzan a la ronda de playoffs para acceder a una tercera plaza para la Premier League.

    Un gran momento para el equipo, pero también para el delantero chileno, quien no escondió su optimismo para el resto de la competición que termina el 2 de mayo, en su fase regular.

    “Es una gran posición en la que queremos estar y estamos persiguiendo esa opción de alcanzar un lugar en los playoffs”, confirmó Ben Brereton en conversación con BBC Radio Derby.

    Asimismo, el delantero agregó que “no tenemos por qué dejarnos llevar por las emociones. Sabemos cuántos partidos quedan y sólo queremos ver cuántos puntos podemos conseguir, todo para ver qué podremos obtener con todo esto”.

    De la misma manera, el chileno advirtió sobre la poca confianza en el que existía en el medio británico sobre un potencial ascenso Derby County, al menos antes que se iniciara la temporada.

    “No creo que nadie al principio de la temporada hubiera dicho que estaríamos cerca, nadie daba un peso por nosotros. Hemos demostrado que muchos se equivocaban y estamos luchando por los seis primeros puestos”, completó el artillero de la Roja.

