Ben Brereton vuelve al gol y lidera la remontada del Derby County ante Blackburn Rovers

Ben Brereton vuelve a las alegrías en la Championship. En la jornada 35 de la Segunda División de Inglaterra, el delantero chileno marcó un gol luego de casi un mes de sequía y lideró la remontada por 3-1 del Derby County ante el Blackburn Rovers, equipo el cual defendió hace unos años.

Si bien el conjunto ovejuno comenzó en desvantaja, tras la apertura de la cuenta de Hayden Carter (45′+1′), el jugador de la Roja fue el encargado de comandar la reacción a contar del complemento: a los 55′, el atacante recibió en la entrada del área y ajustó el remate de forma rasante. Había que remontarse al 30 de enero para encontrar la última vez que el seleccionado nacional se matriculó con una diana, particularmente, en la goleada por 5-0 contra el Bristol City.

WHAT A MOVE! 😮‍💨



Superb flowing football from the Rams. It concludes with Murkin laying the ball back for Brereton Diaz, who takes one touch and fires into the back of the net. 💥



⚪️ 1-1 🌹[55'] https://t.co/xnfhyhuLei — Derby County (@dcfcofficial) February 28, 2026

Minutos después a la cifra del nacido en Stoke-on-Trent, los tantos de Matthew Clarke (74′) y Rhian Brewster (82′) sirvieron para sellar el triunfo y acercar al equipo albinegro a puestos de playoffs para pelear un cupo de ascenso a la Premier League. Actualmente están octavos con 51 puntos, a cuatro unidades del Wrexham, último elenco en zona de promoción.

Con este nuevo festejo, Brereton alcanzó los cinco goles y tres asistencias a lo largo de la campaña. En la próxima fecha, en tanto, el Derby County recibirá al descendido Sheffield Wednesday con la ilusión de recortar distancia en la tabla de posiciones. El sueño por ascender a la mejor liga del mundo todavía sigue vivo.