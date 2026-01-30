En racha: Ben Brereton convierte y asiste para la goleada del Derby County

El inicio de año ha sido altamente productivo para Ben Brereton. Ha recuperado su fuerza goleadora en el Derby County. Lo demostró nuevamente este viernes, por la trigésima jornada del Championship. El chileno-inglés convirtió para su club en la goleada de 5-0 como visitante sobre Bristol City. El seleccionado nacional fue titular, salió reemplazado en los 78 minutos y fue uno de los más destacados de la cancha.

The Rams sacaron dos goles de distancia antes de la primera media hora. En los 13′, Rhian Brewster abrió el marcador. Solo tres minutos más tarde, llegó el turno del nacional. Luego de una falla defensiva y una presión alta de la visita, el balón le quedó a Brereton y éste definió por la derecha, con un remate rasante, tras pase de Clark.

⚽️ MATCH RESULT! 🔥

Bristol City 0–2 Derby County 🏟️

Derby goals:

⚽️ Rhian Brewster (0–1) 👟✨

⚽️ Ben Brereton Díaz (0–2) 👟✨

🇬🇧 EFL Championship pic.twitter.com/qDjnKxd9f7 — @PrimeX_Sport (@Prime_SportX) January 30, 2026

En los 36′, se invirtieron los roles. Ahora fue el ex Blackburn Rovers quien cedió a Bobby Clark, para el 3-0 del Derby. Con este resultado se fueron al descanso. En el complemento, la diferencia se acrecentaría. En los 66′, Patrick Agyemang hizo el cuarto. Y en los 88′, Lars-Jorgen Salvesen hizo el quinto. Una goleada notable para el equipo que dirige John Eustace.

Solo durante el primer mes de 2026, Brereton registra tres goles y tres asistencias. Este buen pasar comenzó el 4 de enero, anotando en la derrota con Wrexham. En el partido siguiente (11 de enero), volvió a anotar en la eliminación de la Copa FA ante Leeds United.

Posteriormente, asistió en el gol de la victoria sobre Preston North End (17 de enero). Tres días después, sumó otra asistencia en el triunfo 2-1 sobre Charlton Athletic, también por el Championship. Esta secuencia se estiró hoy con otra anotación y otro pase gol.

Este resultado le permite al Derby County alcanzar el sexto lugar de la tabla con 45 puntos, colándose en zona de clasificación para los playoffs del ascenso. Cabe recordar que los dos primeros de la segunda división inglesa suben directamente a la Premier, mientras que del 3º al 6º juegan una postemporada por el tercer cupo en la máxima categoría.