    El Deportivo

    Marca por segundo duelo consecutivo: el gol de Ben Brereton no alcanza y el Derby County es eliminado de la FA Cup

    El chileno lleva dos anotaciones en tres partidos disputados el 2026. No obstante, su tanto no fue suficiente y su equipo cayó por 2-1 ante el Leeds United.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Ben Brereton anotó por segundo partido consecutivo en la eliminación del Derby County. Foto: @dcfcofficial (Instagram).

    Ben Brereton está en racha. Luego de una extensa sequía de más de tres meses, el atacante volvió a las alegrías, al menos, a nivel personal. El chileno marcó nuevamente con el Derby County, pero su no tanto no sirvió para evitar la eliminación de su equipo en la FA Cup. El Leeds United se impuso por 2-1 y borró a los Rams en la tercera ronda del tradicional certamen inglés.

    El delantero de 26 años anotó tras un enredo en el área de los Peacocks. Gorey Blackett-Taylor arremetió por la izquierda, intentó encarar y cayó después de enfrentar a la zaga. Mientras algunos dudaban por un presunto penal, el nacional sacó un ajustado zurdazo cruzado para batir al portero.

    El Derby County se fue en ventaja al descanso, pero no le alcanzaría y terminaría sufriendo una remontada en el complemento. En una ráfaga, Wilfried Gnonto (55′) y Ao Tanaka (59′) encaminaron el resultado. Mientras que en los descuentos, James Justin (90+3′) cerró el triunfo para el Leeds United.

    Su tercer gol con el Derby County

    De esta forma, Brereton anotó por segunda semana consecutiva. El pasado 4 de enero quebró su mala racha de cara a la portería al marcar en la caída ante el Wrexham, por 2-1, en la Championship.

    Contra el Wrexham, el delanter marcó su primera anotación en más de tres meses. Antes de dicho tanto, el nacido en Stoke-on-Trent no festejaba desde el 27 de enero de septiembre del año pasado, cuando anotó en el empate 1-1 ante el propio equipo galés. Ese era, hasta hace una semana, su único tanto con la camiseta de los Rams.

    Ahora, en cambio, acumula un total de tres goles y dos partidos seguidos celebrando. Con este cotejo, el chileno alcanzó su partido número 24 con el conjunto inglés en la temporada. Su 2026 ilusiona.

