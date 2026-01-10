SUSCRÍBETE POR $1100
    Batacazo histórico en la FA Cup: un equipo de la sexta división borra al Crystal Palace, último campeón

    El Macclesfield se impuso por 2-1 sobre los Glaziers, actuales monarcas del certamen más antiguo del mundo y de la Community Shield, marcando una serie de hitos para el fútbol inglés.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El Macclesfield dio el batacazo al vencer al Crystal Palace, actual campeón de la FA Cup.

    El Macclesfield, equipo de la National League North, la sexta división del fútbol inglés, consiguió la victoria más importante de su historia en la FA Cup. Superó por 2-1 al Crystal Palace y lo eliminó en la tercera ronda del certamen más antiguo del mundo, en lo que significó un bochorno para el campeón defensor. Fue la primera sorpresa de la temporada, el primer gran batacazo del año.

    Las Águilas fueron borradas por un club que tiene una particularidad, ya que es entrenado por John Rooney, hermano de Wayne, leyenda del fútbol inglés, que estuvo presente en el estadio como comentarista de la BBC.

    Paul Dawson (43′) e Isaac Buckley-Ricketts (61′) fueron los autores de dos tantos que quedaron en la historia del balompié británico. Ambas anotaciones desataron la algarabía en el plantel del Macclesfield y de los presentes en el pequeño estadio Moss Rose, con capacidad para poco más de cinco mil espectadores. Yéremy Pino (90′) descontó con un golazo de tiro libre, pero no alcanzó para la remontada.

    Un resultado para la historia

    La victoria marcó una serie de hitos para el fútbol inglés. La propia cuenta de la FA Cup se rindió ante la épica: “¿Es la mayor sorpresa en la historia de la FA Cup?”, indicaron en sus redes. Los medios británicos también consignaron la épica: "La mayor sorpresa de la historia“, concidieron The Sun, Daily Mail, The Guardian y The Telegraph.

    El Palace, que comenzó con un equipo alternativo, es el primer campeón defensor en ser eliminado por un equipo de la National League desde la temporada 1908-09, es decir, 117 años.

    Los Glaziers, vigentes campeones de la FA Cup pero también de la Community Shield, marchan en la decimocuarta posición de la Premier League. Mientras que el Macclesfield es decimocuarto en la sexta división. O sea, hay 117 puestos por encima, lo que también marca un hecho sin precedentes.

    Oliver Glasner, técnico del Palace, fue tajante tras el partido: “Felicidades al Macclesfield por la victoria. Hoy nos faltó calidad. No he visto a nadie capaz de ganar un regate. Concedieron otro gol a balón parado, fallaron el cabezazo, no tuvieron ritmo en el cabezazo. Lo sabemos, pero tenemos que mejorar. Y, por otro lado, si no se crean ocasiones claras, quizás no tuvimos una o dos al final, pero todo lo demás es simplemente falta de calidad, lo que hemos demostrado hoy. Y por eso perdimos, y lo merecemos. Sinceramente, no tengo explicación para lo que he visto hoy”, indicó.

    En tanto, Wayne Rooney también analizó la victoria de su hermano: “Por muy bien que jugara el Macclesfield, creo que el Crystal Palace ha jugado muy mal hoy. En la Premier League, donde practican un fútbol bonito, hoy se han encontrado con un Macclesfield que les ha dado una paliza y no han sabido hacerle frente. No han sabido hacerle frente en absoluto. Así que creo que el entrenador, Glasner, estará muy decepcionado. Pero esto es cosa del Macclesfield. Creo que lo que han demostrado hoy es espectacular”, aseguró.

