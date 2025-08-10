El Crystal Palace da la sorpresa en los penales y le arrebata la Community Shield al Liverpool

Inició la temporada en el fútbol inglés. Nueva final y nueva definición en Wembley. Tras igualar 2-2 en la Catedral, el Crystal Palace dio la sorpresa y se impuso en penales sobre el Liverpool para obtener la primera Community Shield de su historia. La máquina de Arne Slot, que gastó más de 300 millones de dólares en fichajes y es uno de los amplios favoritos a ganar todo, todavía no arranca.

Pese a que se trató del primer encuentro oficial de ambos elencos, el partido tuvo un ritmo propio a una fase media del año. Por su intensidad, pudo ser tranquilamente un duelo de Premier League. El cotejo también estuvo marcado por los diversos homenajes a la memoria de Diogo Jota.

El campeón de la FA Cup se replegó y buscó hacer daño a través de transiciones rápidas. También lo consiguió cuando logró saltar la presión alta de los Reds, que tuvieron una circulación más elaborada. De hecho, así llegó la apertura de la cuenta.

Trasladó el balón por todo el largo y ancho del campo para culminar en una jugada entre dos de los fichajes: Florian Wirtz y Hugo Ekitike, que tardó apenas cuatro minutos en anotar su primer tanto oficial con el club. Ambos conectaron un par de pases entre sí y el ariete enganchó por el borde del área para sacar un ajustado remate.

En un cuarto de hora, vino la respuesta. Ismaila Sarr encaró en el área y Virgil Van Dijk llegó tarde a un cruce con el atacante. Jean-Philippe Mateta (17′), de penal, igualó las acciones. Sin embargo, el Liverpool rápidamente se volvió a poner en ventaja gracias a otra de sus flamantes incorporaciones. Jeremie Frimpong (21′) recibió en la banda derecha, levantó la cabeza e intentó un centro al segundo palo, pero la pelota terminó por ingresar en el arco de Jordan Henderson. Muchas emociones en el inicio del partido.

Definición por penales

El Palace tuvo momentos de envalentonamiento, sobre todo durante el complemento. Las Águilas salieron con todo en busca de un descuento que les permitiera llegar a la definición por penales. Poco a poco fueron acechando la portería de los Reds. Mateta y Sarr fueron duras amenazas, al igual que la pelota parada. Ahí fue clave Allison para mantener a su escuadra en ventaja.

El Liverpool resistió los embates y cuando parecía que iba a cerrar el resultado, llegó la igualdad. El Palace recuperó alto y dejó mano a mano a Sarr (77′), que definió de gran manera ante la salida del brasileño. Un empate que, a esa altura, era más que justo. También fue consecuencia de la bajada de ritmo que presentó el elenco dirigido por Slot.

Tras oportunidades para desnivelar la balanza de ambas escuadras, la final se fue a la tanda de penales. Ahí fueron más efectivos los londinenses. Salah inició la definición y mandó el balón por las nubes, mientras que Mac Allister y Elliot perdieron el duelo con Henderson. Gakpo y Szoboszlai sí anotaron.

Los fallos de Eze y Sosa no evitaron la consagración. Para las Águilas marcaron Mateta, Sarr y Devenny para que el Palace se coronara por primera vez en su historia con la Community Shield, certamen que da inicio a la temporada del fútbol inglés. Continúa la hegemonía del campeón de la FA Cup, que se ha quedado con siete de las últimas nueve (y ocho de las últimas 12) definiciones ante el monarca de la Premier League.