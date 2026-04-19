Amenaza escrita obliga a suspender clases presenciales en sede Antofagasta de Universidad Católica del Norte

La Universidad Católica del Norte (UCN) resolvió modificar completamente sus actividades académicas y administrativas en su sede de Antofagasta luego de detectar una amenaza al interior del campus, la cual, según el mensaje, podría concretarse este lunes 20 de abril.

De acuerdo con un comunicado oficial de rectoría, la advertencia fue encontrada el viernes 17 mediante un rayado en dependencias universitarias, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad institucional.

Como medida preventiva, la casa de estudios determinó que durante la jornada del lunes todas las actividades docentes se realizarán en modalidad virtual, mientras que las evaluaciones podrán ser reprogramadas o efectuadas de forma remota, según disponga cada unidad académica.

En paralelo, las funciones administrativas también se desarrollarán bajo teletrabajo, con el objetivo de reducir al mínimo la presencia de personas en el campus.

“La decisión responde a los protocolos de seguridad institucional, los cuales priorizan el resguardo de las personas por sobre cualquier otra consideración”, señalaron desde la universidad.

Investigación en curso

Tras el hallazgo del mensaje, la institución notificó a Carabineros, cuyos funcionarios acudieron al lugar para registrar la situación y levantar la denuncia correspondiente. Será el Ministerio Público el encargado de determinar los pasos a seguir en la investigación.

Desde la UCN recalcaron que se agotarán todas las instancias administrativas y judiciales para identificar a los responsables y aplicar las sanciones que correspondan.

De igual modo, la casa de estudios hizo un llamado a la comunidad a mantener la tranquilidad y evitar la difusión de rumores o información no verificada, enfatizando que cualquier novedad será comunicada por canales oficiales.

Asimismo, condenó enérgicamente este tipo de actos, señalando que “atentan contra los valores que nos definen como comunidad universitaria y ponen en riesgo su integridad y seguridad”.

El caso se suma a una serie de amenazas registradas recientemente en establecimientos educacionales del país, donde mensajes similares -muchas veces detectados en baños o redes sociales- han obligado a suspender clases y activar protocolos de emergencia.