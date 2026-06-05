Maduro incorpora a su defensa a la abogada que representó al rapero Sean “Diddy” Combs

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sumó a su equipo de defensa a Anna Estevao, la abogada que representó al magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs en su reciente juicio federal, de acuerdo a registros judiciales publicados este jueves a los que tuvo acceso la agencia Reuters.

De esta forma, Estevao, que forma parte del bufete Harris Trzaskoma, se unió al grupo legal encabezado por el abogado Barry Pollack, quien representa a Maduro desde su captura en enero pasado. La incorporación se produjo dos días después de que el propio Pollack se sumara al mencionado bufete.

La abogada Anna Estevao. Foto: Harris Trzaskoma.

En el juicio contra Combs, la defensora se destacó por realizar el contrainterrogatorio a la testigo principal de la fiscalía, la cantante y expareja del músico, Casandra Ventura (Cassie), que había acusado al fundador de Bad Boy Records de obligarla a participar en actos sexuales degradantes.

Estevao mostró a los miembros del jurado correos electrónicos y mensajes de texto, algunos de los cuales eran sexualmente explícitos, de los inicios de la relación entre Combs y Ventura para intentar presentarla como una participante voluntaria en las hechos bajo los efectos de las drogas.

Defensa del rapero Sean Diddy Combs intenta acorralar a su expareja Cassie en juicio

Gracias en parte a esa estrategia, Combs fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y extorsión , aunque fue condenado por dos delitos menores relacionados con prostitución y cumple una sentencia de 50 meses de prisión.

Ahora la abogada especialista en litigios complejos es parte del equipo legal que lucha contra los cargos que enfrenta en Estados Unidos el derrocado mandatario venezolano, quien permanece detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Maduro se declaró no culpable de los cargos federales de narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y armas, entre otros, y su defensa planea cuestionar la legalidad de su captura durante la operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero pasado.

Está previsto que el líder chavista comparezca el próximo 30 de junio ante un tribunal federal de Manhattan, donde sus abogados expondrán las diversas mociones previas al juicio con el objetivo de intentar la desestimación de las imputaciones.