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    Irán reporta cerca de 3.500 víctimas fatales en la guerra con EE.UU. e Israel

    El número fue dado a conocer por el director de la Fundación de Mártires y Asuntos de los Veteranos, Ahmad Mousavi, luego de que el Ministerio de Salud iraní diera a conocer otro balance con 2.076 fallecidos y unos 26.500 heridos desde el comienzo del conflicto armado.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Ataques a infraestructuras civiles en Irán. Imagen @Iranian_RCS en X.

    La Fundación de Mártires y Asuntos de los Veteranos de Irán informó este sábado que los ataques estadounidenses-israelíes han causado la muerte de cerca de 3.500 personas en territorio iraní, desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

    El director de organismo estatal, Ahmad Mousavi, detalló que “en el sistema de la Fundación de Mártires se están registrando actualmente los casos de 3.468 fallecidos como resultado de la guerra con Estados Unidos e Israel”, como consignó la agencia local de noticias ISNA.

    Estas cifras difieren de las difundidas anteriormente por el Ministerio de Salud iraní, que, según recogió la cadena catarí Al Jazeera, elevó el balance a 2.076 muertos y unos 26.500 heridos desde el comienzo de los asaltos.

    Niñas víctimas de ataques a Irán. Foto: Archivo.

    Por su parte, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, contabilizó hasta el 7 de abril al menos 3.636 fallecidos.

    De ellos 1.701 eran civiles, incluidos al menos 254 niños, y 1.221 militares. La situación de las otras 714 víctimas no se precisó, según informó DW.

    Además de los más de 3.000 muertos iraníes, los combates han causado la muerte de casi 2.300 personas en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en los Estados árabes del Golfo. A ellos se suman 13 militares estadounidenses.

    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelFundación de Mártires y Asuntos de los VeteranosMuertosHeridosMundo

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