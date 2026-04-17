“Es plausible pero sería precavido”: Ibáñez (FA) se distancia de acudir al TC por megarreforma hasta revisar proyecto
Aunque el senador frenteamplista Diego Ibáñez afirmó que "es plausible jurídicamente" acudir al Tribunal Constitucional por la variedad de temas que incluye el Plan de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo, planteó que sería "precavido" con esa opción hasta conocer el articulado del proyecto. "Insisto, hay voces de RN que dicen que están ganando la muñequilla de que esto no entre en un mismo paquete", agregó.
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