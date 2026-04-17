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    Diego Ibáñez (FA) advierte si megarreforma entra en un solo paquete: “Nos vemos obligados a rechazar la idea de legislar”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el senador frenteamplista sostuvo que dentro del gobierno "hay dos almas" y que "hay mucha más voluntad de diálogo en Chile Vamos que en el Partido Republicano".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    La presentación de las medidas del denominado proyecto para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social sigue generando repercusiones. Todo indica que será la madre de todas las batallas en el Congreso y probablemente la iniciativa que marcará la gestión de José Antonio Kast. Desde la oposición buscan enfrentar el debate con unidad.

    El miembro de la comisión del Economía del Senado, Diego Ibáñez (Frente Amplio), en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, si bien aseguró que están disponibles para dialogar, advirtió que “si esto entra todo como un paquete, finalmente no hay división, naturalmente nos vemos obligados y constreñidos a rechazar la idea de legislar”.

    Según explicó el legislador frenteamplista “si es que tú sumas y restas, hay que revisar el informe financiero, el déficit fiscal no se alcanza a compensar con las medidas que con los titulares no conocemos”.

    No obstante, el legislador puntualizó que no tiene claridad aún si es que efectivamente el proyecto entrará en un solo paquete: “Hay algunas voces de Renovación Nacional que están diciendo que están ganando la muñequeada ahí para que ingrese por distintas comisiones”.

    A su vez, el senador sostuvo además que no ha sostenido, hasta el momento, ningún tipo de diálogo con representantes del gobierno respecto de la megarreforma e hizo un llamado directo a los ministros del Interior, Claudio Alvarado y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, para reunirse. “Estamos siempre abiertos a dialogar y a conversar”.

    Ibáñez señaló que él ve “dos almas” en el gobierno, una representada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y otras por los antes mencionados ministros.

    “Ese diálogo no ha existido y es algo que cuando uno ve el gobierno ve como dos almas, unos que quieren conversar y otros que en realidad no conversan mucho y que le impone su posición”, manifestó.

    “Yo creo que hay mucha más voluntad de diálogo en Chile Vamos que en el Partido Republicano”, añadió.

    El senador opositor también advirtió que si la estrategia del gobierno es “pirquinear los votos”, esto no le resultará: “Toda la oposición, el progresismo, está con un diagnóstico compartido. Y si la estrategia del gobierno va a ser ‘divide y vencerás’, yo veo muy difícil que lo logren, porque la verdad es que tenemos una buena articulación”.

    Sobre el aspecto más técnico del proyecto, el frenteamplista cuestionó la rebaja del impuesto corporativo y la supuesta falta de compensación al respecto. “Es una mirada súper fanática, súper apostando religiosamente a la benevolencia de los más poderosos para que chorreen el beneficio al resto y eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo”, dijo.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDiego IbáñezReconstrucción NacionalFrente Amplio

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