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    Presidente peruano desiste de firmar contrato para la compra de cazas F-16 Block 70

    José María Balcázar señaló que tal decisión implica un endeudamiento para el país “muy enorme” y que considerando que su gobierno es transitorio cree que por ahora se le dejará esa tarea a la nueva administración que asume en julio.

     

    Pese a que estaba todo listo para que hoy, el Presidente peruano, José María Balcázar desistió de firmar la suscripción del contrato con la compañía estadounidense Lockheed Martin para la adquisición de un primer lote de 12 aviones de combate F-16 Block 70.

    “Estoy evaluando esa situación porque estoy conversando con el premier (Luis) Arroyo (Sánchez) para ver la toma de una decisión sobre este tema que de suyo es muy importante y implica un endeudamiento para el país muy enorme”, explicó esta mañana el presidente Balcázar a radio Exitosa.

    “Entonces, dado que mi gobierno es transitorio y terminamos en julio de 2026, pienso yo que, por ahora -es cuestión de conversar con el gabinete-, de que dejaríamos para el nuevo gobierno (...) para que enfrente temas de esta gran magnitud. Aunque entiendo que hay un cronograma que han trabajado los gobiernos anteriores al nuestro (Dina Boluarte y José Jerí), pero, eso no significa que el cronograma sea inamovible”, añadió.

    F16

    Al ser consultado si implicaba una postergación del contrato, respondió Balcázar: “Yo creo que vamos a conversar bien y a mí me parece que sería ideal de que sea el nuevo gobierno (el que decida)”, dijo.

    El mandatario señaló que esta decisión “seguramente”no le iba a gustar a muchas personas.

    “Pero las decisiones se toman en el gabinete y yo creo que en ese sentido voy a conversar con el gabinete. Debe ser la próxima semana, para ver qué decisión tomamos”, sostuvo.

    De acuerdo con fuentes del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), consultadas por el diario La República, para el viernes estaba prevista la adjudicación del contrato a la compañía Lockheed Martin y la firma del contrato, en una ceremonia en la que la prensa no iba a tener acceso. Algunos incluso señalaron que sería en Palacio de Gobierno, otros en la base aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

    “El gobierno de Balcázar prefirió seleccionar el F-16 Block 70 por razones políticas, ya que dicha decisión encajaba con acuerdos de alianza estratégica de defensa global con los Estados Unidos”, escribió La República.

    En el proceso se presentaron la sueca Saab con el modelo Gripen E/F, la francesa Dassault Aviation que propuso el Rafale F4 y la estadounidense Lockheed Martin que ofreció el F-16 Block 70.

    El diario indicó que “desde el gobierno de José Jerí circularon versiones de que Palacio Gobierno había decidido escoger la oferta de Lockheed Martin, pero esta debió ajustar su propuesta porque en un principio ofreció 12 aeronaves F-16 Block 70 por US$3.420 millones, cuando lo aprobado por el Congreso son 24 cazas por US$3.500 millones”.

    Más sobre:PerúF16José María BalcázarEstados Unidos

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