Irán destinará parte de los ingresos petroleros a la reconstrucción tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel

Las autoridades de Irán han asegurado este martes que las ventas de petróleo han sido “favorables” a pesar de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y ha recalcado que utilizará estos ingresos para financiar la reconstrucción en el país una vez se logre un acuerdo de paz.

El ministro de Petróleo iraní, Mohsen Pakneyad, ha recalcado que “las exportaciones de petróleo no se detuvieron ni un día” durante la ofensiva y ha aplaudido la labor de los trabajadores y empresas del sector, también en la isla de Jarg, principal punto de exportación y atacada por Estados Unidos.

“Las ventas de petróleo en marzo y abril han sido favorable y un motivo de ánimo para el país”, ha explicado, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim. “Parte de los recursos serán destinados a reconstruir la industria, así que este reparto debe ser optimizado y priorizado a partir de los logros finales”, ha apostillado.

Las palabras de Pakneyad llegan cerca de una semana después de que Irán y Estados Unidos pactaran un alto el fuego de 15 días para intentar lograr un acuerdo que ponga fin a la citada ofensiva, lanzada en medio de negociaciones entre Teherán y Washington para buscar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el país norteamericano abandonara unilateralmente en 2018 el firmado tres años antes.