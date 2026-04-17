José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García

Tras el éxito del primer volumen de Entre amigos y cuerdas —disco que reunió colaboraciones con Silvio Rodríguez, Tata Barahona, Eduardo Peralta y José Luis Aguirre (Argentina), entre otros—, el cantautor chileno José Manuel Lattus regresa con Insinuaciones, el primer single del Volumen 2 del disco, en colaboración con uno de los referentes más queridos de la música chilena contemporánea: Manuel García.

Insinuaciones es una canción muy poética y trovadoresca que habla de los temores y esperanzas cuando comienzas a enamorarte, de las sutiles insinuaciones que esperanzan el inicio de un gran amor. La colaboración con Manuel García le otorga al tema una profundidad especial: dos voces que comparten el oficio del canto y la poesía, y que se encuentran en una misma canción para celebrar la amistad y la música.

"Manuel García es uno de los cantautores más importantes que ha dado Chile en el último tiempo. Su música ha acompañado a toda una generación y sigue resonando con gran fuerza. Tenerlo en este proyecto es un honor y una alegría enorme, y creo que esta canción refleja muy bien lo que buscamos juntos: una música sincera, con alma y con raíces", señala Lattus.

Entre amigos y cuerdas es un proyecto que Lattus ha construido junto a más de 20 artistas nacionales e internacionales que han marcado su trayectoria, en torno a la amistad, la música y la poesía. El disco se ha ido dando a conocer paulatinamente a través de las plataformas digitales, y el Volumen 2 continuará esa misma senda: canciones que llegan acompañadas, que se graban con cariño y que se comparten como se comparte algo valioso.