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    Telecanal suspenderá transmisiones por 7 días y finaliza programación de señal rusa RT

    La medida se tomó tras una sanción impuesta por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

    Por 
    Patricia San Juan

    El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) informó que la concesionaria Canal Dos S.A, conocida por su señal Telecanal, hará efectiva la sanción de suspensión de sus transmisiones por siete días consecutivos.

    Además Canal Dos S.A informó al CNTV que a partir de hoy 17 de abril de 2026 se pondrá término anticipado al convenio comercial de arrendamiento de espacios televisivos celebrado en junio de 2025 con la empresa Uno y Medio Publicidad México, quien tiene las autorizaciones necesarias para retransmitir la señal de RT.

    La sanción de suspensión de transmisiones fue interpuesta por el CNTV el 26 de enero del 2026 y, hasta la fecha, no se había llevado a cabo.

    En un comunicado el CNTV recordó que esta medida se adoptó tras confirmarse el incumplimiento del régimen de concesiones vigente en nuestro país, en el inciso segundo del artículo 16 de la Ley N° 18.838, que dispone que ninguna concesionaria podrá celebrar acto o contrato alguno que implique, legalmente o de hecho, facultar a un tercero para que administre en todo o parte los espacios televisivos que posea la concesionaria o se haga uso de su derecho de transmisión con programas y publicidad propios.

    Esta prohibición no obsta a acuerdos puntuales, esencialmente transitorios, destinados a permitir la transmisión de determinados eventos en conjunto, siempre que cada concesionaria mantenga su individualidad y responsabilidad por la transmisión que se efectúa.

    De acuerdo con la comunicación formal enviada por la concesionaria, el cese de las emisiones se ejecutará en el siguiente día y horario: inicio sábado 18 de abril de 2026, a las 00:00 horas y término viernes 24 de abril de 2026, a las 23:59 horas.

    Además de la suspensión, Canal Dos S.A. informó al CNTV que presentará un plan de cumplimiento que tendría como objetivo regularizar las incongruencias detectadas durante el procedimiento sancionatorio. Este compromiso anunciado por la concesionaria será evaluado una vez presentado.

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