Corbo pone paños fríos a anuncio del gobierno de mayor deuda, aunque que ve “difícil” evitar el 45% del PIB

Vittorio Corbo no cree que la deuda llegue a 50% del PIB como han dicho algunos expertos.

El economista y expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, puso paños fríos al anuncio del gobierno de pedir autorización al Congreso de un mayor endeudamiento público por US$ 6.200 millones extra para 2026.

El director de empresa dijo que no le sorprendió el anuncio de esa medida (que ingresa hoy con urgencia a la Cámara de Diputados) debido que se deducía de las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuando advirtió hace algunos días que se iba a requerir más financiamiento en el marco de las proyecciones para el Presupuesto.

En conversación con radio Infinita, el experto comentó que era inevitable llegar a este punto, aunque dijo que se trata de un problema pasado.

“Ahora vamos a ver en el decreto que se va a presentar de aquí a 9 de junio. Vamos a ver exactamente cuál es el plan que tiene hacia adelante el gobierno. Eso va a tener cifras fiscales revisadas para este año y para los años que sigue. Y también ahí nos va a dar su hoja de ruta con respecto a la trayectoria de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal”, afirmó.

Según cálculos de distintos expertos, en caso de que se utilice el máximo de la nueva deuda que se debe autorizar, la deuda pública subiría a entre 44,6% y 44,8% del PIB, quedando prácticamente en el límite de la meta de deuda autoimpuesta por el gobierno de Gabriel Boric y que fue validado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), de 45% del PIB.

Vittorio Corbo abordó este punto y dijo que efectivamente que “es difícil” que la deuda se mantenga por debajo de ese nivel, pero al mismo tiempo descartó algunas proyecciones que sitúan la deuda en torno a 50% del PIB en algunos años.

“No creo. Dada la postura que ha tomado el ministro (…) creo que lo más probable es (habrá) otro esfuerzo fiscal hacia adelante y también está por verse todo lo que pasa con con el proyecto para para reimpulsar el crecimiento y el empleo”, afirmó en referencia a la megarreforma.

Respaldo a decisión de traspasar alza del petróleo a consumidores

De todos modos, Vittorio Corbo comentó que la trayectoria que muestra el nivel de la deuda hacía prever que llegaría al 45% del PIB.

“Ahora hay que trabajar para que para que sea acotada la subida. Pero eso ya lo sabíamos. Incluso en el informe de finanzas públicas del Fondo Monetario (Internacional) de abril se proyecta que la deuda chilena va a llegar al 47%, casi 48 en 2028”, comunicó.

En el contexto de la estrechez fiscal, Corbo valoró la medida adoptada por el gobierno de Kast en marzo pasado de neutralizar el Mepco y generar un alza histórica en el precio de los combustibles locales.

El economista dijo que, debido a la guerra en Medio Oriente, los déficits fiscales están subiendo en todo el mundo y que nos e trata de una situación que solo afecta al país.