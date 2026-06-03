CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Corbo pone paños fríos a anuncio del gobierno de mayor deuda, aunque que ve “difícil” evitar el 45% del PIB

    En el contexto de la estrechez fiscal, el economista, director de empresas y expresidente del Banco Central apoyó la decisión del gobierno de traspasar a los consumidores el alza del petróleo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Vittorio Corbo no cree que la deuda llegue a 50% del PIB como han dicho algunos expertos. Andres Perez

    El economista y expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, puso paños fríos al anuncio del gobierno de pedir autorización al Congreso de un mayor endeudamiento público por US$ 6.200 millones extra para 2026.

    El director de empresa dijo que no le sorprendió el anuncio de esa medida (que ingresa hoy con urgencia a la Cámara de Diputados) debido que se deducía de las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuando advirtió hace algunos días que se iba a requerir más financiamiento en el marco de las proyecciones para el Presupuesto.

    En conversación con radio Infinita, el experto comentó que era inevitable llegar a este punto, aunque dijo que se trata de un problema pasado.

    “Ahora vamos a ver en el decreto que se va a presentar de aquí a 9 de junio. Vamos a ver exactamente cuál es el plan que tiene hacia adelante el gobierno. Eso va a tener cifras fiscales revisadas para este año y para los años que sigue. Y también ahí nos va a dar su hoja de ruta con respecto a la trayectoria de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal”, afirmó.

    Según cálculos de distintos expertos, en caso de que se utilice el máximo de la nueva deuda que se debe autorizar, la deuda pública subiría a entre 44,6% y 44,8% del PIB, quedando prácticamente en el límite de la meta de deuda autoimpuesta por el gobierno de Gabriel Boric y que fue validado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), de 45% del PIB.

    Vittorio Corbo abordó este punto y dijo que efectivamente que “es difícil” que la deuda se mantenga por debajo de ese nivel, pero al mismo tiempo descartó algunas proyecciones que sitúan la deuda en torno a 50% del PIB en algunos años.

    “No creo. Dada la postura que ha tomado el ministro (…) creo que lo más probable es (habrá) otro esfuerzo fiscal hacia adelante y también está por verse todo lo que pasa con con el proyecto para para reimpulsar el crecimiento y el empleo”, afirmó en referencia a la megarreforma.

    Respaldo a decisión de traspasar alza del petróleo a consumidores

    De todos modos, Vittorio Corbo comentó que la trayectoria que muestra el nivel de la deuda hacía prever que llegaría al 45% del PIB.

    “Ahora hay que trabajar para que para que sea acotada la subida. Pero eso ya lo sabíamos. Incluso en el informe de finanzas públicas del Fondo Monetario (Internacional) de abril se proyecta que la deuda chilena va a llegar al 47%, casi 48 en 2028”, comunicó.

    En el contexto de la estrechez fiscal, Corbo valoró la medida adoptada por el gobierno de Kast en marzo pasado de neutralizar el Mepco y generar un alza histórica en el precio de los combustibles locales.

    El economista dijo que, debido a la guerra en Medio Oriente, los déficits fiscales están subiendo en todo el mundo y que nos e trata de una situación que solo afecta al país.

    “Y esto también justifica mucho más que el gobierno haya sido responsable, pasando a los consumidores el aumento del precio del petróleo, porque esto va a durar mucho tiempo más”, sostuvo.

    Más sobre:Finanzas públicasMepcoVittorio Corbo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública

    Avión de la FACH tuvo que realizar aterrizaje de emergencia cerca de La Serena: sus dos pilotos resultaron ilesos

    Qué es AAISA, la acción chilena que obtuvo las mayores ganancias en mayo

    Incidentes con Carabineros marcan manifestación convocada por la Confech en varias regiones del país

    Megarreforma: Quiroz confirma que no insistirá con artículo sobre propiedad intelectual y que repondrá norma del Sence

    Lo más leído

    1.
    Jorge Gómez renuncia como CEO de Collahuasi para asumir la presidencia ejecutiva de Codelco

    Jorge Gómez renuncia como CEO de Collahuasi para asumir la presidencia ejecutiva de Codelco

    2.
    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    3.
    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko

    4.
    Precio del cobre llega a su tercer nivel más alto de la historia por incertidumbre sobre los aranceles de EE.UU.

    Precio del cobre llega a su tercer nivel más alto de la historia por incertidumbre sobre los aranceles de EE.UU.

    5.
    Megarreforma: Quiroz confirma que no insistirá con artículo sobre propiedad intelectual y que repondrá norma del Sence

    Megarreforma: Quiroz confirma que no insistirá con artículo sobre propiedad intelectual y que repondrá norma del Sence

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble
    Chile

    17 detenidos y 40 vehículos incautados: desbaratan mayor banda dedicada al robo de madera en Ñuble

    Avión de la FACH tuvo que realizar aterrizaje de emergencia cerca de La Serena: sus dos pilotos resultaron ilesos

    Incidentes con Carabineros marcan manifestación convocada por la Confech en varias regiones del país

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública
    Negocios

    Hacienda logra dar vuelta a libertarios y suma apoyo clave para elevar deuda pública

    Qué es AAISA, la acción chilena que obtuvo las mayores ganancias en mayo

    Megarreforma: Quiroz confirma que no insistirá con artículo sobre propiedad intelectual y que repondrá norma del Sence

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Le faltará la de Lionel Messi? Pillan a Jorge Sampaoli intercambiando láminas del álbum del Mundial en Río de Janeiro
    El Deportivo

    ¿Le faltará la de Lionel Messi? Pillan a Jorge Sampaoli intercambiando láminas del álbum del Mundial en Río de Janeiro

    Polémica por los premios y por las pocas entradas a repartir: Francia de Mbappé entra en conflicto a días del Mundial 2026

    Johnny Herrera vuelve a la carga contra Arturo Vidal: “No sirve en ningún equipo; se cree superior”

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Ministro de las Culturas acusa “encerrona” en pifias durante La Pérgola de las Flores y alude a Amparo Noguera
    Cultura y entretención

    Ministro de las Culturas acusa “encerrona” en pifias durante La Pérgola de las Flores y alude a Amparo Noguera

    Fauna Primavera anuncia su line up con New Order, FKA Twigs y The Strokes

    Teatro Zoco estrena “Inter Alia”, el nuevo drama legal sobre los peligros de la era digital y la adolescencia masculina

    De la Espriella agradece a Trump su apoyo y Petro acusa a presidente de EE.UU. de “traicionar” su acuerdo de no intervenir en Colombia
    Mundo

    De la Espriella agradece a Trump su apoyo y Petro acusa a presidente de EE.UU. de “traicionar” su acuerdo de no intervenir en Colombia

    “Doy las gracias a nuestros soldados por su precisión”: Zelensky reivindica un ataque de Ucrania contra una terminal petrolera en San Petersburgo

    Kuwait expulsa a dos trabajadores de la Embajada de Irán en respuesta a los últimos ataques de Teherán

    Cuidar la piel en invierno
    Paula

    Cuidar la piel en invierno

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad